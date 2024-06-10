平野惠一重看影片按碼表 強調裁判投手打者都要顧

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（中央社記者謝靜雯新北10日電）富邦悍將今天與中信兄弟交手，6局下兄弟先發投手魏碩成被判超過投球秒數，申皓瑋裁定保送；兄弟總教練平野惠一重看影片計秒後認為是打者沒準備好，認為裁判不僅要看投手，也要顧打者。

中華職棒富邦悍將隊今天在新莊棒球場迎戰中信兄弟隊6局下有爭議，兄弟隊投手魏碩成對悍將打者申皓瑋打席，3壞球之後魏碩成被抓違反投球秒數限制，加計1顆壞球、裁定申皓瑋獲得保送，兄弟隊抗議，認為是申皓瑋沒在規定秒數內做好準備。

根據今年中職縮短比賽時間的新制，投手在壘上有人須25秒內啟動投球動作，打者須在倒數剩餘8秒前雙腳進入打擊區。

兄弟提出重播輔助判決後維持原判，裁判當下解釋打者沒有違規、投手超過秒數限制，但因為沒有拍到畫面，不計電視重播輔助判決次數，平野惠一、投手教練王建民都有上場再度抗議。

平野惠一賽後受訪提到，有重新看了一次影片，是打者沒有在規定秒數內做好準備，也提到裁判不只要注意投手，也要看打者，今天發生狀況又剛好是這麼關鍵局面。

平野惠一表示，就算電視沒有拍到秒數，也可用碼表計秒，打者須在規定秒數內做好準備，他認為球員在場上每一刻都是拚上職業生涯，不是因為輸球才這樣講，這樣判決對全力在場上拚的選手來講很可憐，也會考慮申訴。

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悍將今天以5比3搶勝，申皓瑋6局下裁定獲得保送，8局下敲出超前比數三壘打獲選MVP，他表示6局當下以為是喊暫停，第一次遇到搞不清楚狀況也不知道該怎麼做，他們沒有特別注意準備秒數，只是想辦法調整呼吸和節奏，專注對決。

這幾場比賽沒有先發，今天替補建功，申皓瑋表示就算沒有下場，也會透過體能教練的協助維持體能狀況，每天提早到球場，打擊教練協助特打訓練也有很大幫助。（編輯：陳仁華）1130610