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王建民罕見動怒抗議自曝摔壞碼表 笑喊魏碩成要賠

2024/6/11 17:38（6/11 17:50 更新）
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中華職棒中信兄弟10日在新莊棒球場交手富邦悍將，6局下有插曲，裁判認定兄弟隊魏碩成投球超過限制25秒、被記壞球裁定保送，判決之後兄弟隊投手教練王建民（中）上場抗議，表達不滿。中央社記者王騰毅攝 113年6月10日
中華職棒中信兄弟10日在新莊棒球場交手富邦悍將，6局下有插曲，裁判認定兄弟隊魏碩成投球超過限制25秒、被記壞球裁定保送，判決之後兄弟隊投手教練王建民（中）上場抗議，表達不滿。中央社記者王騰毅攝 113年6月10日
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（中央社記者謝靜雯桃園11日電）中職中信兄弟昨天與富邦悍將比賽6局下有誤判，兄弟隊投手教練王建民罕見動怒衝進場抗議，王建民今天賽前還自曝在休息區氣到摔壞碼表，笑說：「魏碩成要賠我一個碼表。」

中信兄弟昨天與富邦悍將比賽6局下兄弟投手魏碩成對悍將打者申皓瑋打席，魏碩成被抓超過投球秒數25秒限制，兄弟抗議認為是申皓瑋沒有在倒數剩餘8秒準備好打擊，魏碩成被多計1顆壞球、裁定申皓瑋保送。

昨天賽後聯盟發表聲明承認誤判，今天賽前兄弟隊投手教練王建民受訪表示，當時就有注意到申皓瑋在規定秒數內沒有準備好要打擊，因為這樣關鍵的誤判影響比賽局面，甚至最後輸掉那場比賽，是球隊要承擔，當下也就決定如果維持原判就會將投手魏碩成換下場。

王建民昨天罕見動怒衝上場，他苦笑說，上一次在球場動怒應該是2006年效力美職紐約洋基隊期間，對華盛頓國民隊投到9局被敲再見轟後怒摔手套。

王建民還自曝昨天在休息區太生氣了，將碼表對著牆壁摔壞了，直喊：「魏碩成要賠我一個碼表。」（編輯：李亨山）1130611

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