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陳金鋒抗議桃園球場燈光秀 桃猿領隊：先取消

2024/6/9 15:04（6/9 15:26 更新）
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影片來源：CPBL 中華職棒

（中央社記者楊啟芳桃園9日電）中職富邦悍將總教練陳金鋒昨天抗議局間主場樂天桃猿隊的燈光秀，桃猿領隊川田喜則表示，今天局間燈光秀會先取消，之後則會針對執行的時間點、時間長短等再做整體考量。

悍將昨天作客桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，不過在7局上、8局下結束之後，陳金鋒兩度上場抗議桃猿主場活動「燈光秀」，抗議對方不要再關燈，這件事也引起爭議。

針對燈光秀爭議，桃猿領隊川田喜則今天在賽前受訪時表示，今天賽事會先取消局間燈光秀，不過之後會朝一樣執行燈光秀的方向進行。川田喜則也強調，「畢竟職業棒球比賽局間有規範在，雙方選手都要進行練習，我們會聽取多方建議加以討論。」

川田喜則指出，日職樂天金鷲隊也在今年將球場照明改成LED燈，目前台灣球場中則只有桃園棒球場有LED燈，「今後也有可能會成為趨勢，因此會跟其他球團進行討論，包括執行的時間點、時間長短，因為比賽關乎到雙方，會基於公平性進行安排。」

川田喜則認為，LED燈光秀的娛樂性可以帶給現場觀眾不一樣感受，不過目前中職正在執行將比賽時間縮短的措施，包括導入投手出手計時器，因此在不影響球賽的情況下要怎麼執行燈光秀，會做整體考量。

桃猿隊總教練古久保健二今天則表示，昨天一開始也不清楚為何陳金鋒會生氣，「可能是剛好對方投手比較早上去準備，當時比較暗，多多少少會有影響。」（編輯：張雅淨）1130609

中職富邦悍將總教練陳金鋒（左2）在8日賽事時，2度上場抗議局間主場樂天桃猿隊的燈光秀，9日賽前陳金鋒去找樂天桃猿總教練古久保健二（右2）說明，主要是認為局間練球時關燈很危險。中央社記者楊啟芳攝 113年6月9日
中職富邦悍將總教練陳金鋒（左2）在8日賽事時，2度上場抗議局間主場樂天桃猿隊的燈光秀，9日賽前陳金鋒去找樂天桃猿總教練古久保健二（右2）說明，主要是認為局間練球時關燈很危險。中央社記者楊啟芳攝 113年6月9日
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