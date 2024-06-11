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魏碩成被抓違規直言錯愕 王建民摔碼表力挺受鼓舞

2024/6/11 17:56（6/11 18:06 更新）
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中華職棒中信兄弟隊投手魏碩成（圖）10日先發登板，6局下被抓超過25秒投球時限，他11日受訪表示，當下很錯愕，不知道自己做錯了什麼，自認投球動作算滿快的，也謝謝聯盟後來有還他清白。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年6月11日
中華職棒中信兄弟隊投手魏碩成（圖）10日先發登板，6局下被抓超過25秒投球時限，他11日受訪表示，當下很錯愕，不知道自己做錯了什麼，自認投球動作算滿快的，也謝謝聯盟後來有還他清白。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年6月11日
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（中央社記者謝靜雯桃園11日電）中職中信兄弟隊投手魏碩成昨天對富邦悍將先發，6局下被抓超過25秒投球限制，後來聯盟承認誤判，魏碩成自認投球動作快、當下很錯愕，聽到王建民摔碼表力挺感受教練跟球員站在一起。

中信兄弟昨天與富邦悍將比賽6局下兄弟投手魏碩成對悍將打者申皓瑋打席，魏碩成被抓超過投球秒數25秒限制，兄弟抗議認為是申皓瑋沒有在倒數剩餘8秒準備好打擊，魏碩成被多計1顆壞球、裁定申皓瑋保送。後來聯盟承認誤判，是打者沒在規定秒數做好準備。

魏碩成今天賽前受訪表示，當下很錯愕，不知道自己做錯了什麼，自認投球動作算滿快的，當時暗號都還沒比就被抓超時，一開始還以為裁判是抓打者超時，但比賽還在進行中，只能默默承受一切，也謝謝聯盟後來有還他清白。

昨天兄弟提出抗議後維持原判，總教練平野惠一、投手教練王建民都氣到衝上場抗議。魏碩成笑說，第一次看王建民這麼生氣，還透露賽後在重看影片時，王建民突然蹦出一句：「你要賠我一個碼表，我走下場太生氣了，把碼表摔壞了。」

魏碩成開玩笑說，會買3個碼表給王建民，也提到看到教練團這麼激動為球員爭取，球員會受到很大的鼓舞，知道教練團跟球員是站在一起的。（編輯：張雅淨）1130611

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王建民罕見動怒抗議自曝摔壞碼表 笑喊魏碩成要賠
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