投球超時裁定惹議 中職：申皓瑋倒數7秒才轉向投手 已處分裁判

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）中職昨天比賽中信兄弟投手魏碩成6局下對富邦悍將野手申皓瑋打席，魏碩成被判超過投球時間限制，聯盟賽後檢視畫面，確定申皓瑋倒數7秒才轉向投手，已依照規定扣裁判考核分數處分。

富邦悍將昨天在主場新莊棒球場與中信兄弟交手，6局下壘上有人，兄弟隊先發投手魏碩成對悍將野手申皓瑋打席，在2好3壞球後魏碩成被判定超過投球秒數25秒限制，但兄弟教練團認為申皓瑋沒有依規定在秒數內做好擊球準備提出抗議。

兄弟提出重播輔助判決，裁判當下解釋打者沒有違規、投手超過秒數限制，但因為沒有拍到畫面，不計電視重播輔助判決次數，魏碩成計1顆壞球，申皓瑋獲得裁定保送上壘。

兄弟總教練平野惠一和投手教練王建民昨天都有上場抗議，賽後平野惠一受訪直言，就算電視沒有拍到秒數，也可以用碼表計秒，打者需要在規定秒數內做好準備，認為裁判不僅要注意投手也同時要注意打者。

中華職棒中信兄弟10日與富邦悍將交手，6局下，兄弟隊先發投手魏碩成（中）投球超過25秒限制被記壞球形成保送，兄弟隊提抗議維持原判，但沒拍到畫面不計挑戰次數，隨後魏碩成被換下場。中央社記者王騰毅攝 113年6月10日

影片來源：CPBL 中華職棒

根據中職2024年季前總教練會議「投球計時規範」，壘上有跑壘員時，投手需在倒數25秒歸零前啟動（抬腳）投球，而擊球員需在倒數剩餘8秒進入擊球區注視投手，並可隨時準備好擊球姿勢。

聯盟賽務部昨晚發出聲明，「賽後經賽務部檢視轉播畫面後，確認富邦悍將申皓瑋於倒數11秒時即進入打擊區準備。因規則上有備註雙眼需看向投手，在檢視畫面申皓瑋在倒數8秒進入倒數7秒時轉向投手，因轉頭發生在一瞬間，裁判第一時間未能同步掌握，賽後裁判組已經進行內部檢討，並依規定扣考核分數處分，避免未來再發生。」（編輯：張雅淨）1130611