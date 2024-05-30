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兄弟不敵悍將吞3連敗 戰績滑落至第4名

2024/5/30 23:02
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（中央社記者陳容琛台北30日電）中華職棒中信兄弟今天持續在主場迎戰富邦悍將，在先發投手魏碩成僅投2.2局狂失6分情況下，以6比8苦吞3連敗，目前戰績已經落入第4名。

昨役牛棚未能順利守成，讓兄弟遭到逆轉吞下2連敗，今天則持續在主場面對悍將，推派左投魏碩成掛帥先發，首局兄弟打線即展現止敗氣勢，不僅前6局皆有上壘，更靠著曾頌恩、陳子豪接連開轟，單局豪取5分。

獲得隊友的火力支援後，沒想到魏碩成卻在2局上出現亂流，滿壘情況下投出觸身、四壞，加上讓葉子霆擊出高飛犧牲打，單局失掉3分；控球不穩狀況在3局上仍未改善，單局再失掉3分，只能留下滿壘危機黯然退場。

反觀悍將先發投手江國豪，在撐過首局亂流後，表現漸入佳境，不僅沒有再失分，面臨危機還能適時飆出三振化解，最後用了103球完成5局投球任務，投出本季單場新高7次三振。

5局上悍將打線再起，在二、三壘有人的得分機會時，王正棠先擊出高飛犧牲打，高國麟隨即補上帶有1分打點的左外野安打，幫助球隊再添保險分。

雖然兄弟在7局下追回1分，甚至9局下一度攻占一、二壘，不過還是遭到悍將終結者富藍戈（Enderson Franco）封鎖，最後以6比8苦吞3連敗，目前戰績滑落至第4名。取得3連勝的悍將勝率則突破5成大關，與樂天桃猿並列第2名。（編輯：唐聲揚）1130530

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