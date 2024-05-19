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高國麟把握上場機會 滿壘敲超前安打助悍將奪勝

2024/5/19 21:24（5/19 21:41 更新）
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中華職棒富邦悍將隊在19日賽事雖然一路落後，不過第8局一舉灌進6分超前，其中替補上場的高國麟（圖）在滿壘時敲出超前2打點安打，幫助悍將擊退味全龍，獲選為單場MVP。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年5月19日
中華職棒富邦悍將隊在19日賽事雖然一路落後，不過第8局一舉灌進6分超前，其中替補上場的高國麟（圖）在滿壘時敲出超前2打點安打，幫助悍將擊退味全龍，獲選為單場MVP。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年5月19日
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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職今天在天母球場的賽事，富邦悍將雖然一路落後，不過第8局一舉灌6分，替補上場的高國麟滿壘時敲出超前2打點安打，加上申皓瑋9局上轟出滿貫砲，率隊以11比3擊退味全龍。

龍隊本來以3比0領先，不過悍將在8局上絕地大反攻，靠著5支安打、1次保送，攻下3分追平後，滿壘時高國麟敲出安打帶有2分打點，王勝偉再擊出內野安打送回1分，取得6比3領先。

9局上龍隊後援投手廖任磊、張景淯控球失準，出現3次四壞球、1次觸身球讓悍將擠回1分後，申皓瑋更是一棒從張景淯手中轟出滿貫砲，單局灌進5分，終場悍將就以11比3擊退龍隊，中斷龍隊的3連勝。

談到第8局的6分大局，賽後悍將總教練陳金鋒表示，「後面大家很有耐心，前2場（打擊）沒有打開，但那一局打開之後心情比較篤定，包括選球、上壘都很有耐心。」

敲出超前安打的高國麟是在7局下替補守一壘，此戰原本的第4棒范國宸提早被換下去，已經連3場沒有安打出現。對此陳金鋒指出，「讓他休息放鬆一下，我也知道他很煎熬，看他能不能去突破這個關卡，遇到問題怎麼去解決、突破，是他必須要學會的。」

談到第8局的打席，高國麟表示，「在那個情況不管是投手、打者都非常緊張，因為前面棒次也做得很好，已經追平分數，輪到我就想辦法超前。」雖然高國麟近期上場頻率不高，不過他指出，平常在場邊會多看投手的節奏和配球，也透過多打來維持手感。

悍將先發投手黃保羅用88球投5局，被敲3支安打，投1次保送、4次三振，失掉2分，雖然在第1局遇到亂流，不過之後回穩，還在第3局連飆3次三振。之後江國豪、林旺熙、富藍戈（Enderson Franco）、李東洺各投1局，僅江國豪失分，最終由林旺熙奪下勝投，為生涯首勝。（編輯：張雅淨）1130519

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