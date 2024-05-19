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悍將張冠廷、林澤彬上一軍 陳金鋒談貧打問題

2024/5/19 16:27（5/19 16:36 更新）
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中華職棒富邦悍將隊因為近期團隊打擊狀況不佳，19日賽前做出一、二軍異動，外野手張冠廷（圖）、內野手林澤彬被升上一軍，且都被排入先發名單，並下放內野手蔣智賢、劉俊豪到二軍。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年5月19日
中華職棒富邦悍將隊因為近期團隊打擊狀況不佳，19日賽前做出一、二軍異動，外野手張冠廷（圖）、內野手林澤彬被升上一軍，且都被排入先發名單，並下放內野手蔣智賢、劉俊豪到二軍。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年5月19日
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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職富邦悍將今天做一、二軍異動，林澤彬、張冠廷被升上一軍，悍將總教練陳金鋒表示，近期團隊打擊在得點圈有人時沒辦法做出有效攻擊，身體疲勞、心理層面因素都是可能原因。

悍將今天將內野手林澤彬、外野手張冠廷升上一軍，並下放內野手蔣智賢、劉俊豪到二軍。另外，林澤彬今天為先發第2棒游擊手，張冠廷為第5棒指定打擊。

悍將於近2場比賽團隊攻擊狀況較低迷，對上味全龍合計僅得1分，教頭陳金鋒今天賽前坦言，「得點圈這方面確實沒有做得像之前那麼好，有可能是疲勞，而且這幾場遇到的投手都投得非常好，打擊受到一些壓制，這方面不是做得很好，要去了解看看。」

雖然陳金鋒指出，大家在技術方面沒什麼大問題，不過壘上有人時急著去追打壞球，沒辦法擊到有效的球，種種狀況導致攻擊上面就沒有那麼順暢。尤其悍將第4棒范國宸近2場打擊熄火，陳金鋒指出，「並沒有那麼好打，第4棒確實不是只有技術問題，心理層面也很多。」

目前從開季到現在，悍將已進行30場比賽，戰績14勝16敗、勝率4成67，在今天賽前暫居第4名，陳金鋒指出，「繼續加油，希望經過30場了可以慢慢把感覺找回來。」（編輯：張雅淨）1130519

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