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王正棠連2戰開轟盼維持 笑稱長打增加原因不確定

2024/5/18 16:10（5/18 16:21 更新）
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中華職棒富邦悍將隊野手王正棠連2戰開轟，目前累計4轟已追平2023年整季全壘打數。他18日受訪表示，過去得失心較重，現在已能保持平穩心態，今年上半季打一半就追平去年全壘打數，但最重要課題還是維持。圖為王正棠113年5月17日出賽畫面。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月18日
中華職棒富邦悍將隊野手王正棠連2戰開轟，目前累計4轟已追平2023年整季全壘打數。他18日受訪表示，過去得失心較重，現在已能保持平穩心態，今年上半季打一半就追平去年全壘打數，但最重要課題還是維持。圖為王正棠113年5月17日出賽畫面。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月18日
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（中央社記者謝靜雯台北18日電）富邦悍將隊野手王正棠連2戰開轟，目前4轟已經追平去年整季全壘打數，他表示可能是增重幫助，但有時候也感覺球比較會飛，可能多打幾轟才會找到原因，重要的是如何維持。

悍將隊野手王正棠近期打擊狀況維持不錯，昨天與味全龍隊交手開轟，連2戰敲出全壘打為中職生涯首次，目前為止敲出4轟在聯盟全壘打排行第5，也是悍將團隊最多轟，本季全壘打數有望超越2021年個人單季最多5轟紀錄。

被問起今年長打多的原因，王正棠先是笑說：「感覺球比較硬一點，昨天算是切到、可以轟過牆也有點驚訝。」

王正棠接著又提到，近年身上多有傷勢，像是側腹肌拉傷等，去年開始就有想要增肌、增重，讓肌肉量多一點，看會不會比較不容易受傷，開季時增重約5公斤，現在隨著球季進行，只剩下約3、4公斤，有努力多吃、希望可以維持住。

王正棠表示，增重幫助擊球初速變好，加上球隊請來的基地統籌教練陳連宏賽前都會幫忙調整打擊發力機制，讓動能可以傳達的更好，雖然還在磨合階段，但目前看起來效果不錯。

王正棠坦言過去得失心比較重，現在已經開始可以保持平穩的心態，今年上半季打完一半就追平去年全壘打數，但最重要課題還是維持，至於長打增加的真正原因，他笑說：「等我多打幾支可能就會找到答案。」（編輯：陳政偉）1130518

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