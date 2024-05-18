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吳俊杰進中職最棒一役 龍隊本季首名投滿6局土投

2024/5/18 21:03（5/18 21:21 更新）
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中華職棒味全龍隊投手吳俊杰（圖）18日對富邦悍將先發6局無失分、無關勝敗，也成為龍隊本季首名投滿6局本土投手。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月18日
中華職棒味全龍隊投手吳俊杰（圖）18日對富邦悍將先發6局無失分、無關勝敗，也成為龍隊本季首名投滿6局本土投手。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月18日
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（中央社記者謝靜雯台北18日電）味全龍投手吳俊杰今天對富邦悍將先發6局無失分無關勝敗，獲總教練葉君璋稱讚為「進職棒最棒一場」，吳俊杰成龍隊本季首名投滿6局本土投手，自評最關鍵的點是身體投球動作穩定。

中職味全龍隊今天在主場天母棒球場迎戰富邦悍將隊是投手戰，龍隊派出本土投手吳俊杰先發，開賽稍微有危機，被首名打者池恩齊敲出二壘打，2人出局後接連投出2次四壞保送，但及時回穩化解滿壘危機、沒有失分。

吳俊杰今天總計用99球投6局，被敲出4支安打，投出4次三振、2次四壞、無失分，先發好投無關勝敗。悍將先發投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）總計用88球投6局，被敲出5支安打，飆出10次三振， 沒有四死球保送、無失分，也是先發好投無關勝敗。

龍隊總教練葉君璋表示，吳俊杰剛進到職棒狀況有點下滑，但近期有慢慢找回好的樣子，控球穩定性增加，今天首局的狀況主要是被「1顆球」影響，直言那1球完全在好球帶內，但這也是吳俊杰需要再成長的地方，要相信自己可以把狀況拉回來。

葉君璋對於吳俊杰表現給高度評價，認為他整場比賽都展現信心，把球投到想要投的位置、越投越好。

吳俊杰認為，過去一直沒能投出好表現的原因是身體動作不固定，身體都會太早開掉，今天首局也有發生，教練團有一直提醒，雖然有好壞球判決影響，但馬上轉換念頭，「球在我手上、下一顆再搶回來。」

被問起今天比賽是否算中職代表作，吳俊杰表示「應該算吧」，跟以前比起來現在比較不會綁手綁腳，接下來會繼續努力。

龍隊今天9局下靠著拿莫．伊漾再見轟以1比0搶勝，龍隊後援投手陳冠偉投1局無失分、奪下個人本季首勝。（編輯：陳政偉）1130518

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