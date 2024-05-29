等待超過600天的安打 胡冠俞平常心面對

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（中央社記者陳容琛台北29日電）中職台鋼雄鷹內野手胡冠俞昨天敲出本季首安，同時是睽違662天的一軍安打，但他自認以平常心面對，並期許不要再有太大起伏，把握每次上場的機會。

原先是身披富邦悍將戰袍的胡冠俞，2022年底透過擴編選秀轉戰雄鷹隊，隨著本季雄鷹加入中職一軍賽場，雖然他一開始在一軍名單內，但沒有出賽機會，在4月5日被下放二軍，5月4日一度重返一軍，不過隨即又被降到二軍磨練，直到昨天才回到一軍。

昨役9局上胡冠俞登場代打，面對味全龍投手張景淯，敲出右外野平飛安打，同時是睽違662天的一軍安打，他表示第9局接到代打任務，帶著平常心上陣，加上在場下已經做好準備，因此告訴自己不要太緊張，看準好球再出棒，「打出去的心情蠻平靜的。」

與張景淯是同屆的球員，胡冠俞透露兩人私下也會聊天，「他的前兩顆球節奏很快，讓我有點跟不上，所以接下來有提早準備，稍微抓一下他的投球節奏。」

開季陷入低潮，胡冠俞認為，擔心自己做不好，導致心情起伏太大，經過調整後，變得比較冷靜一點，上場就好好把握機會，「希望之後照平常能做到的，不要再有太大的起伏。」（編輯：陳政偉）1130529