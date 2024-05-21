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申皓瑋首發滿貫砲出爐 本壘攻防新規考驗傳球準度

2024/5/21 18:09
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（中央社記者謝靜雯新北21日電）富邦悍將隊外野手申皓瑋19日敲出中職生涯首發滿貫砲，他直言印象深刻。中職28日起本壘攻防有新規則，野手傳球準度受考驗，申皓瑋說，大家都想傳準，處理球當下是看捕手站位。

悍將隊19日與味全龍隊比賽，9局上申皓瑋從龍隊投手張景淯手中敲出滿貫砲，為個人中職生涯首轟，張景淯是申皓瑋高苑工商青棒隊學弟，申皓瑋表示，印象中在學校時有遇過張景淯，沒有差很多屆。

申皓瑋表示，打滿貫砲那個打席，前一棒打者遭觸身球保送上壘，想著投手應該會修正投球位置、往好球帶修正，積極攻擊收到好的結果。申皓瑋笑說，忘記是不是從小到大首發滿貫砲，「但是印象最深刻的一轟。」

中職昨天總教練會議修改防止本壘衝撞的規定（波西條款），將本壘攻防規則中的但書「無法避免的碰撞之認定」取消，包含接球路徑預測，捕手在未接到球之前都不應該阻擋跑者路徑。

悍將總教練陳金鋒表示，野手傳球就是要傳準，但在比賽局面緊張的狀態下，可能就有角度不對等狀況發生，捕手一定還是以接球為主，剩下就是交給裁判判定。

申皓瑋是外野手，他表示，有看到修改規則的新聞，教練團也有提醒，就是持續練習，也笑說大家都想傳準讓捕手好觸殺，但比賽當下有時候一緊張，準度就會不見。

至於避免傳到跑者跑壘路徑上，申皓瑋表示，站在外野根本連本壘板都看不到，傳球都是瞄準捕手站的位置傳，有些人傳球跑來跑去相信也不會是刻意的。（編輯：張雅淨）1130521

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