張景淯狀況沒有不好 葉君璋點出壓力大的原因

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職味全龍隊投手張景淯近期出賽有保送較多的狀況，但總教練葉君璋表示，張景淯狀況沒有不好，只是相對不穩定，因為犯錯空間小，有上場機會壓力也大，才會出現這樣的結果。

龍隊投手張景淯去年季中選秀第2輪被選進，下半季就開始一軍出賽，去年一軍10場後援出賽，戰績1敗1中繼成功，防禦率6.48。

張景淯今年開季一軍出發，開季前2場比賽中繼登板無失分，但4月12日本季首度一軍先發出賽投1.1局失2分吞敗，單場出現4次保送，之後近3場後援出賽也都有保送，5月3日中繼登板，投0.2局出現偏多4次四死球保送、失2分。

張景淯5日下二軍調整，昨天回到一軍，總教練葉君璋今天賽前被問起本季張景淯表現時直言：「我不認為他的狀況有不好、只是沒有這麼穩定。」

葉君璋表示，今年球隊遇到很多低比分的比賽，張景淯狀況相對不穩定，出賽的空間也比較少，在出賽機會少的狀況下，一旦有上場機會自己的壓力也會很大，或許也會有點害怕失敗，才造成帳面上數據看起來不理想的結果。（編輯：陳政偉）1130518