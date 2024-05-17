吉力吉撈開轟全場3打點 放輕鬆後收到好效果

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（中央社記者楊啟芳台北17日電）中職味全龍吉力吉撈．鞏冠今天在6局下轟出追平陽春砲，全場包辦3打點，終場龍隊8比1擊敗富邦悍將。吉力吉撈．鞏冠表示，開轟當下有適時調整心態，放輕鬆後就有好結果。

今天在天母棒球場的賽事，悍將在4局上靠著王正棠從鋼龍（Drew Gagnon）手中轟出陽春全壘打，先馳得點；不過6局下龍隊的吉力吉撈．鞏冠從陳仕朋手中回敬一發陽春砲，形成1比1平手。

龍隊在7局下攻下大局，打了11個人次，劉基鴻、拿莫．伊漾、陳品捷、張祐銘接連敲安打，超前比分，滿壘時林孝程選到保送擠回1分，李凱威敲安打帶有2分打點，吉力吉撈．鞏冠再敲二壘安打送回2分，總計這局龍隊出現7支安打、猛攻7分。

終場龍隊以8比1奪勝，中斷悍將的3連勝。單場MVP由吉力吉撈．鞏冠獲得，敲出雙安包括本季第6轟，有3分打點、2得分。雖然近期吉力吉撈．鞏冠的打擊狀況沒有很穩定，教頭葉君璋表示，「他給自己要求太高，在打的時候綁手綁腳，不是很順暢，但他今天有做到。」

吉力吉撈．鞏冠則指出，自己容易求好心切，想要把事情都做到最好，導致錯失機會去攻擊。吉力吉撈．鞏冠透露，今天在第6局上場開轟前有跑去找葉君璋，「我認為必須要老實面對自己心態，他也跟我說放輕鬆打就好。」

如今吉力吉撈．鞏冠再度開始蹲捕，他坦言，「我很認真在捕手這塊，打擊前有點忘記跟投手對決的感覺，但當下適時調整，放鬆、更自在後就有好結果。」他也指出，蹲捕並不會造成自己的壓力和負擔，並笑說：「我體能很好。」

龍隊先發投手鋼龍此戰用92球投6局，僅被敲2支安打，不過投出5次保送，送出5次三振，失掉1分；最後勝投由第3任投手銳歐（Rio Gomez）拿下，進帳本季第3勝，今天投1.1局無失分。（編輯：吳協昌）1130517