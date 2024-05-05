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鋼龍本季首場先發奪勝投 對決王柏融大讚選球好

2024/5/5 18:25
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（中央社記者謝靜雯台北5日電）中職味全龍隊洋投鋼龍今天本季首場先發出賽投5局無失分，率隊以7比0擊敗台鋼雄鷹、奪下本季首勝。鋼龍首度對上王柏融投出2次四死球保送、1K，稱讚王柏融選球很好，是很好的打者。

鋼龍（Drew Gagnon）今年因為落枕沒能趕上開季，直到今天才回到一軍先發，總計用85球投5局，被敲出6支安打，投出6次三振、2次四死球保送、無失分，奪下個人本季首勝。

鋼龍表示，首場先發就遇上下午2時開打的比賽，知道會比較熱，賽前也有做好準備，補充充足的水分，今天整體投球感覺很好。

今天雖然2到4局都讓雄鷹隊攻占得點圈，但穩守不失分，鋼龍表示，「這就是棒球」，被打出的安打剛好投到中間位置，也剛好利用首度對決的機會認識雄鷹這支球隊，直言雄鷹隊前2年選秀策略很好，陣中有很多好打者。

鋼龍今天讓雄鷹隊中心棒次3、4、5棒打者王柏融、魔鷹（Steven Moya）、張肇元總計吞下4次三振，卻讓6、7棒打者藍寅倫、杜家明合計敲出4支安打。鋼龍笑說，可以讓中心棒次打不好歸功捕手配球，至於對藍寅倫、杜家明之後可能需要多投一點內角球。

鋼龍首度例行賽與王柏融對決，1局投出觸身球保送、3局投出四壞保送、5局投出三振。鋼龍表示，熱身賽時有對決過王柏融，他是很好的打者，今天自認很多球位置投得滿好的，但王柏融沒有被引誘到、展現很好的選球能力。（編輯：張雅淨）1130505

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