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藍寅倫敲超前安 直言1分差比賽是學弟成長養分

2024/5/25 21:14（5/25 21:26 更新）
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中華職棒台鋼雄鷹隊25日在台北大巨蛋與富邦悍將隊打成平手時，雄鷹陣中藍寅倫（圖）8局上成功敲出超前安打，助隊以3比2驚險擊退悍將。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年5月25日
中華職棒台鋼雄鷹隊25日在台北大巨蛋與富邦悍將隊打成平手時，雄鷹陣中藍寅倫（圖）8局上成功敲出超前安打，助隊以3比2驚險擊退悍將。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年5月25日
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（中央社記者楊啟芳台北25日電）中職台鋼雄鷹隊今天以3比2擊退富邦悍將，球隊老大哥藍寅倫在第8局敲出關鍵安打，他認為，陣中學弟在之前遇過失敗及問題後愈來愈成長，近2場1分差比賽也是成長養分。

藍寅倫今天在8局上雙方平手、二壘有人時，敲出一壘安打超前比分，幫助球隊奪勝，本週雄鷹隊目前2勝2敗、戰績回穩。賽後總教練洪一中表示，「希望球隊不要說連敗，戰績可以維持在一定的水準，不要像之前7連敗當然整個就垮了。」

此戰演出雙安表現的藍寅倫表示，第8局的關鍵安打主要是縮短自己的球棒，「因為前面有點太用力，變成跟不到節奏，所以2好球後縮短棒子，把自己節奏做好。」

身為球隊的老大哥，藍寅倫指出，從開季到現在已經打了很多比賽，「很多小老弟都是第一次打職棒，前陣子也滿累的，不過碰到一些失敗、問題之後，有看到大家的蛻變跟成長，正在往好的方向邁進。」

藍寅倫也點出，像是昨天以1分差落敗、今天以1分差勝出，「這2天這種比賽常出現的話，大家的心理層面就會愈變愈強，他們要經歷的是這些1、2分的比賽，大家在經過這2場比賽之後相信會愈來愈好。」（編輯：陳政偉）1130525

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