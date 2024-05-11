小野寺賢人好投雄鷹止敗 洪一中進帳生涯998勝

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）中職今天在澄清湖球場的賽事，台鋼雄鷹先發投手小野寺賢人繳出7局無失分好投，終場雄鷹以5比1擊敗味全龍隊，中止4連敗，教頭洪一中執教生涯再進帳1勝，千勝倒數2勝。

雄鷹在3局下展開攻勢，曾子祐敲出安打後，陳文杰、王柏融都選到保送，形成滿壘局面，魔鷹（Steven Moya）再敲安打帶有2分打點；7局下黃秉揚敲出安打後盜上二壘，曾子祐再敲三壘安打，攻下1分。

龍隊的吉力吉撈．鞏冠在8局上轟出一發陽春全壘打，不過下個半局雄鷹隊也有分數進帳，王柏融敲安打後成功盜上二壘，葉保弟敲二壘安打送回1分，紀慶然再敲1打點安打，終場雄鷹以5比1擊敗龍隊，中止4連敗，且總教練洪一中的生涯執教勝場數來到998勝。

雄鷹隊先發投手小野寺賢人用92球投7局，僅被敲出1支安打，投1次保送、4次三振，沒有失分繳出優質先發，奪下中職生涯首勝，也獲選為單場MVP。

另外今天在新莊棒球場的賽事，富邦悍將的申皓瑋在2局下敲出安打後盜上二壘，董子恩再敲安打送回1分；6局下李宗賢、王正棠、范國宸、申皓瑋接連敲出安打攻下1分，戴培峰再擊出高飛犧牲打添1分，終場悍將以3比0奪勝。

悍將先發投手陳仕朋今天用99球投滿7局，被敲出4支安打，投出3次保送、6次三振，沒有失分，奪下本季第3勝，獲選為單場MVP。（編輯：陳政偉）1130511