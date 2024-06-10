王柏傑一軍初先發5局好投 曾子祐超前安雄鷹搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職台鋼雄鷹隊19歲投手王柏傑生涯初先發有不錯表現，今天5局無失分、無關勝敗，雄鷹隊7局下靠著曾子祐三壘打超前比數，終場以3比2擊敗味全龍隊。

中華職棒台鋼雄鷹隊今天在主場澄清湖棒球場迎戰味全龍隊，雄鷹隊派出去年季中選秀首輪第7順位選入、左投王柏傑生涯一軍首度先發出賽。

王柏傑開賽連抓4個出局數，2局上1人出局後保送林智勝，接著連抓2個出局數、沒有失分，3局上雖然有被張祐銘、郭天信敲出安打，但沒讓對手延續攻勢，4、5局都讓對手3上3下沒有失分。

雄鷹隊4局下靠著陳文杰、王柏融接連安打，1人出局後杜家明內野滾地球造成龍隊失誤跑回1分；龍隊6局上靠著郭天信二壘打、劉基鴻保送、吉力吉撈．鞏冠安打送回追平分。

雄鷹隊7局下再起攻勢，王博玄率先敲出安打、盜上二壘，2人出局後曾子祐三壘打送回超前分，陳文杰內野安打替球隊多添1分保險分。

龍隊8局上1人出局後劉俊緯選到保送上壘，郭天信二壘打推進，再靠著劉基鴻滾地球追回1分，但攻勢沒有延續，龍隊吞下敗仗。

雄鷹隊投手王柏傑用66球先發投5局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、1次保送，無失分，無關勝敗，雄鷹隊6局啟動牛棚，林詩翔、黃群、陳暐皓、雷公（Reymin Guduan）依序登板，僅陳暐皓再失1分，黃群奪下個人本季第3勝。

雄鷹隊野手曾子祐今天單場4打數敲出2支安打，貢獻1分打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：陳仁華）1130610