小野寺賢人好投助雄鷹奪勝 大巨蛋湧1萬9588人

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（中央社記者楊啟芳台北25日電）中職富邦悍將今天在台北大巨蛋的第2天主場賽事，湧入1萬9588名觀眾，可販售席位全數售罄，不過對手台鋼雄鷹隊先發投手小野寺賢人演出6局好投，終場以3比2擊退悍將。

1局上雄鷹的曾子祐選到保送後，靠著隊友推進到三壘，魔鷹（Steven Moya）再敲安打送回1分；1局下悍將也展開攻勢，葉子霆靠著三壘手杜家明失誤上壘後，高國麟敲出二壘安打，范國宸再敲三壘安打清壘，帶有2分打點。

不過雄鷹在4局上靠著藍寅倫、王博玄接連敲安打，攻下1分追平戰局；8局上魔鷹選到保送後，利用投手富藍戈（Enderson Franco）暴投上二壘，藍寅倫再敲安打攻下關鍵超前分，終場雄鷹以3比2擊退悍將

雄鷹先發投手小野寺賢人用86球投6局，被敲4支安打，投2次保送、1次三振，失掉2分都不是責失分，最後由陳暐皓拿下本季第2勝。

雖然小野寺賢人球速不快，此戰最快僅141公里，不過本季除了第一場出賽，已經有6場優質先發。雄鷹總教練洪一中表示，小野寺賢人是控球型投手，「三振不多，但是讓對方擊球點掌握得不是那麼理想。」

不過洪一中也指出，小野寺賢人比較不耐投，雖然都可以吃到6局、7局的局數，但目前單場用球數還沒破百，「吃局數是還ok，但是不耐投，投到後面腳會有點快抽筋的感覺，這個東西他要去改善。」

此戰大巨蛋湧入1萬9588名觀眾，由於悍將大巨蛋主場僅開放B1層及部份L2層區域，可販售席位全數售罄，刷新昨天大巨蛋悍將主場首戰的1萬4946人紀錄，為悍將球團史最高主場進場人數紀錄。（編輯：陳政偉）1130525