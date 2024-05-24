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悍將再見觸身球搶勝 大巨蛋主場觀眾數寫球團紀錄

2024/5/24 22:14（5/24 22:26 更新）
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中華職棒富邦悍將隊24日隊史首度在台北大巨蛋出賽，擔綱主場交手台鋼雄鷹隊交手，悍將靠著滿壘再見觸身球保送，終場以4比3搶勝。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月24日
中華職棒富邦悍將隊24日隊史首度在台北大巨蛋出賽，擔綱主場交手台鋼雄鷹隊交手，悍將靠著滿壘再見觸身球保送，終場以4比3搶勝。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月24日
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（中央社記者謝靜雯台北24日電）富邦悍將隊今天與台鋼雄鷹隊交手，悍將隊9局下董子恩敲出追平比數安打，靠著滿壘再見觸身球保送，以4比3搶勝，台北大巨蛋今天湧入近1萬5000名觀眾，破富邦接手後主場觀眾新高紀錄。

悍將今天起以台北大巨蛋為主場與雄鷹隊打3連戰，今天首戰湧入1萬4946名觀眾入場，為本季大巨蛋觀眾人數第5高紀錄，為富邦接手球隊後主場觀眾人數新高紀錄，原紀錄為2017年3月25日新莊棒球場的1萬2500人。

今天比賽前半段形成投手戰，兩隊前3局都沒有拿下分數，4局上雄鷹隊洋砲魔鷹（Steven Moya）敲出陽春砲幫助球隊取得領先，為個人本季第8轟、連2場比賽開轟。

悍將直到6局下才靠著董子恩二壘打、犧牲觸擊推進，王勝偉高飛犧牲打送回球隊追平分。

雄鷹隊8局上再起攻勢，1人出局後曾子祐、陳文杰接連安打，王柏融選到四壞保送攻占滿壘，2人出局後杜家明關鍵安打、一棒2分幫助球隊超前比數。

悍將9局下靠著王正棠安打、失誤、申皓瑋內野安打攻占滿壘，林哲瑄選到四壞保送擠回1分，董子恩安打送回追平分，戴培峰遭再見觸身球保送，悍將搶下勝利。

悍將投手賴智垣今天投1局沒被敲出安打，投出2次四死球保送、無失分，奪下個人本季首勝。

悍將總教練陳金鋒表示，今天比賽前半段攻擊不順暢，雄鷹隊先發投手施子謙本來就是積極搶好球數類型的投手，悍將打者也有積極攻擊，但無效擊球多，是需要再修正的地方。（編輯：陳政偉）1130524

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