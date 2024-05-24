董子恩追平安生涯首獲MVP 鼓勵二軍選手好例子

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）富邦悍將隊野手董子恩本季頂替三壘位置打出好表現，今天9局下敲出追平安，率隊以4比3擊敗台鋼雄鷹隊，生涯首度獲選單場MVP，總教練陳金鋒說，董子恩表現可以鼓勵二軍選手。

悍將隊今天在台北大巨蛋迎戰台鋼雄鷹隊，8局打完2分落後，9局下靠著王正棠安打、失誤、申皓瑋內野安打攻占滿壘，林哲瑄選到四壞保送擠回1分，董子恩安打送回追平分，戴培峰遭再見觸身球保送，順利搶下勝利。

董子恩今天單場2安貢獻1分打點，生涯首度獲選單場MVP，他表示，9局下上場打擊，想著把隊友送回來，想辦法碰到球，打擊感覺不錯，主要是有做好球路的設定，賽前情蒐也有提醒，把一些小細節做好。

9局下前段棒次高國麟回到休息區後有提醒，雄鷹隊後援投手雷公（Reymin Guduan）球速快，但今天變化球沒有很準，抓直球攻擊就好收到好結果。

悍將總教練陳金鋒表示，場上位置誰表現好就有機會，董子恩這兩年在二軍都很努力，接替上一軍，也可以給二軍球員鼓勵，認真練習就有機會上到一軍舞台展現自己，也稱讚董子恩面對有張力的比賽表現很好。

董子恩表示，先前在二軍很多教練和學長都會鼓勵，在二軍不是因為不好，是為了給他多一點比賽機會，每天認真做好該做的事情。

生涯首度拿下單場MVP就是在台北大巨蛋，董子恩最開心的是可以幫助球隊贏球，MVP頒獎時也特別邀請啦啦隊Fubon Angels成員檸檬「領唱」，被問起對於檸檬歌聲的印象，董子恩笑說有特色，「球迷說好聽就是好聽」。（編輯：唐聲揚）1130524