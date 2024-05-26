董子恩特質能蛻變成不同型態打者 鋒總用高標評價

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職富邦悍將野手董子恩替補三壘有好表現，不容易被三振、偶有長打，但總教練陳金鋒標準很高：「沒有過牆都還好」，也提到確實擊球等身體更強壯後，就能蛻變成不同型態打者。

中職富邦悍將隊野手董子恩2021年首度中職一軍出賽就留下難得紀錄，整季42打席沒有被三振，低三振率是特性，本季因為三壘手辛元旭受傷，近期獲得較多一軍出賽機會，目前為止56打席僅被三振2次。

董子恩一開始一軍出賽打出的安打多是短程安打，本季一軍目前為止打出4支二壘打，24日比賽也敲出直擊全壘打牆的深遠二壘打，被問起董子恩是不是慢慢長出長打，陳金鋒有高標準表示，「沒有過牆都還好。」

陳金鋒解釋，董子恩剛進到職棒才18歲，力量沒有很大，當然多打成比較軟弱的滾地球，但隨著身體越來越強壯、力量增加，擊球速度提升，自然而然會有成長。

陳金鋒提到，職棒一年120場比賽，每天比賽身體累積的疲勞，會造成揮棒、移動表現下滑，都需要透過累積比賽經驗讓身體記憶和適應。

陳金鋒解釋，全壘打多的打者因為揮棒型態關係，三振可能會比較多，董子恩是屬於擊球很確實的打者，這是長處，每個角落的球都可以擊得到，這點做的很好，隨著練習加強身體力量，加上本來就有的擊球率高優勢，就會蛻變成另一型態打者。（編輯：張雅淨）1130526