董子恩把握有限機會敲安建功 悍將擊敗龍隊4連勝

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（中央社記者謝靜雯新北28日電）中職富邦悍將隊投手陳仕朋今天投8局失1分優質先發，董子恩把握有限出賽機會建功，6局下敲出突破僵局安打，率隊以2比1擊敗味全龍隊，悍將近期4連勝。

悍將今天繼續在主場新莊棒球場迎戰龍隊，悍將本土投手陳仕朋展現壓制，前2局雖然都被敲出安打，但力守不失分。

陳仕朋3到7局都沒有再被敲出安打，僅讓打者靠著保送上壘，直到8局2人出局後先被李凱威敲出安打，接著保送郭天信，再被吉力吉撈．鞏冠敲出安打失掉1分，但馬上回穩，讓打者敲出中外野方向飛球出局，沒有擴大失分危機。

前5局打完兩隊都沒有拿下分數，6局下2人出局後，悍將靠著失誤上壘，申皓瑋二壘打推進，董子恩適時安打、一棒2分幫助球隊突破僵局。

陳仕朋總計用98球投8局，被敲出5支安打，投出7次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分，優質先發奪下個人本季第2勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

董子恩本季多以替補出賽為主，機會並不多，今天因為三壘手辛元旭4局下敲安上壘後，牽制回壘傷退獲得替補上場機會，也把握機會適時建功。

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總教練陳金鋒表示，董子恩在二軍一直準備得很好，目前三壘位置就是董子恩和辛元旭競爭，很高興董子恩可以適時補上，希望可以繼續保持。

董子恩表示，6局下打擊機會，挑好打的球打，有設定到想要的球路、積極出棒，可以敲出帶有打點的安打，可以對球隊有幫助很開心也很振奮。雖然沒有穩定出賽機會，但董子恩表示，每天做好該做的事情，等待機會、把握機會。（編輯：管中維）1130428