申皓瑋三壘打率悍將退兄弟 陳金鋒還原2度抗議過程

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（中央社記者謝靜雯新北10日電）中職富邦悍將隊今天與中信兄弟交手，兩隊攻勢往來也有爭議，悍將申皓瑋8局下敲超前比數三壘打，率隊5比3獲勝；對於比賽數度爭議，悍將總教練陳金鋒還原過程，澄清沒有生氣。

富邦悍將隊在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟隊，悍將2局下高國麟開轟、陽春砲幫助球隊取得領先，為個人本季2轟，悍將隊2人出局後再靠著王勝偉、周佳樂、李宗賢接連安打再拿1分。

兄弟隊4局上追分，陳子豪敲出個人本季第7轟，陽春砲先追1分，張志豪獲得觸身球保送，周思齊敲安，王政順犧牲觸擊造成悍將守備失誤，兄弟跑回追平分；兄弟5局上岳政華率先敲出三壘打，許基宏安打送回球隊超前分。

悍將6局下靠著董子恩安打、高國麟保送，申皓瑋打席2好3壞球後，兄弟先發投手魏碩成超過投球秒數限制裁定申皓瑋獲得保送，兩隊都出來抗議但維持原判，兄弟隊換投後2人出局滿壘時，王勝偉又選到保送悍將擠回追平分。

悍將8局下再起攻勢，1人出局後高國麟遭觸身球保送上壘，申皓瑋敲出三壘打送回球隊超前分，姚冠瑋高飛犧牲打替球隊多添1分保險分。

申皓瑋單場1保送1安、1打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

根據今年中職縮短比賽時間的新制，投手在壘上有人則是25秒內啟動投球動作，打者需在倒數剩餘8秒前雙腳進入打擊區。今天6局下的狀況，陳金鋒賽後接受媒體訪問表示，申皓瑋雙腳已經踏入打擊區，所以不關打者的事情，是投手投球時間到了。

至於8局下高國麟的觸身球保送，陳金鋒也上場抗議，陳金鋒表示，一開始主審認為是打到球棒、判定為界外球，可能聽聲音、角度看不太清楚，上場詢問後看重播輔助判決改判，但也強調「沒有生氣」。

悍將擊敗兄弟、近期3連勝，陳金鋒說，球季還很長，繼續加油。（編輯：管中維）1130610