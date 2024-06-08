雄鷹隊註銷笠原祥太郎 10日安排主場與球迷道別
2024/6/8 12:22（6/8 13:11 更新）
（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職台鋼雄鷹隊今天發布公告，因為球隊戰力調整，將註銷日籍投手笠原祥太郎，預計下週返回日本，雄鷹隊感謝笠原祥太郎為球隊付出，安排10日端午節讓他與隊友、球迷道別。
雄鷹隊今年首年打一軍例行賽，日籍投手笠原祥太郎是雄鷹隊第一個確定簽約加盟的洋將，1月16日與另外一名日籍投手小野寺賢人一同來台。
笠原祥太郎是雄鷹隊4月5日歷史性主場開幕戰先發投手，對富邦悍將先發投6局無失分，率隊搶下開幕戰首勝，也是個人中職生涯首勝。
笠原祥太郎本季一軍3場先發出賽，共投17局失掉7分（6分責失分），戰績1勝1敗，出賽防禦率3.18，笠原祥太郎後來因為手不舒服下二軍調整，5月過後就沒有一軍出賽紀錄。
雄鷹隊今天發出新聞稿表示，因球隊戰力調整，笠原祥太郎即將註銷登錄，預計下週返回日本，他在6月5日練球日與隊友道別，除了感謝隊友照顧，也義氣說道：「回去之後，會在日本好好幫大家加油！」
雖然笠原祥太郎即將返回日本，台鋼雄鷹感謝他這段期間的付出，將在10日端午節，安排笠原祥太郎到澄清湖主場賽事，與教練團、隊友以及球迷朋友們道別。（編輯：陳政偉）1130608
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