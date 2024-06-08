本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
莊春仁中藥廠涉製偽藥 衛福部急回收紫雲膏等12藥品
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

雄鷹隊註銷笠原祥太郎 10日安排主場與球迷道別

2024/6/8 12:22（6/8 13:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職台鋼雄鷹隊8日發布公告，因為球隊戰力調整，將註銷日籍投手笠原祥太郎（圖），雄鷹隊感謝笠原祥太郎為球隊付出，安排10日端午節讓他與隊友、球迷道別。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年6月8日
中職台鋼雄鷹隊8日發布公告，因為球隊戰力調整，將註銷日籍投手笠原祥太郎（圖），雄鷹隊感謝笠原祥太郎為球隊付出，安排10日端午節讓他與隊友、球迷道別。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年6月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職台鋼雄鷹隊今天發布公告，因為球隊戰力調整，將註銷日籍投手笠原祥太郎，預計下週返回日本，雄鷹隊感謝笠原祥太郎為球隊付出，安排10日端午節讓他與隊友、球迷道別。

雄鷹隊今年首年打一軍例行賽，日籍投手笠原祥太郎是雄鷹隊第一個確定簽約加盟的洋將，1月16日與另外一名日籍投手小野寺賢人一同來台。

笠原祥太郎是雄鷹隊4月5日歷史性主場開幕戰先發投手，對富邦悍將先發投6局無失分，率隊搶下開幕戰首勝，也是個人中職生涯首勝。

笠原祥太郎本季一軍3場先發出賽，共投17局失掉7分（6分責失分），戰績1勝1敗，出賽防禦率3.18，笠原祥太郎後來因為手不舒服下二軍調整，5月過後就沒有一軍出賽紀錄。

雄鷹隊今天發出新聞稿表示，因球隊戰力調整，笠原祥太郎即將註銷登錄，預計下週返回日本，他在6月5日練球日與隊友道別，除了感謝隊友照顧，也義氣說道：「回去之後，會在日本好好幫大家加油！」

雖然笠原祥太郎即將返回日本，台鋼雄鷹感謝他這段期間的付出，將在10日端午節，安排笠原祥太郎到澄清湖主場賽事，與教練團、隊友以及球迷朋友們道別。（編輯：陳政偉）1130608

#日本
#中職
#台鋼雄鷹隊
#中職台鋼雄鷹隊
#笠原祥太郎
#小野寺賢人
笠原祥太郎
主場開幕戰魔鷹雙響砲慶祝 雄鷹賞悍將4連敗
小野寺賢人
中職原訂3地開打 僅大巨蛋「龍象大戰」順利開戰小野寺賢人好投助雄鷹奪勝 大巨蛋湧1萬9588人
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
左投林易霆除骨刺變三振型 玉山盃飆10K拚選秀
172.30.142.38
更多編輯台推薦新聞：