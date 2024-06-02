中職原訂3地開打 僅大巨蛋「龍象大戰」順利開戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北2日電）中職今天原訂3地同時開打，沒想到僅有在大巨蛋舉行的「龍象大戰」順利開戰，其餘包含台鋼雄鷹迎戰樂天桃猿、富邦悍將面對統一獅皆受到雨勢影響。

昨役在主場吞敗的雄鷹，今天持續面對桃猿，並派出本季表現穩定的日籍投手小野寺賢人掛帥先發，度過首局一、二壘有人失分危機後，他的表現漸入佳境，連續解決7名打者，加上洋砲魔鷹（Steven Moya）在1局下棒打魔神樂（Marcelo Martinez），扛出右外野陽春砲，幫助雄鷹取得1比0領先。

然而，隨著小野寺賢人終結桃猿在3局上的攻勢，現場卻因為雨勢過大，而無法進行比賽，形成保留比賽，中職聯盟也宣布，預計在6月30日原場地澄清湖棒球場進行補賽。

值得一提的是，近期扛起雄鷹第2棒重任的洋砲魔鷹，手感逐漸復甦，不僅打擊率重回3成大關，今天又敲出本季第9轟，與統一獅本土重砲林安可並列全壘打王。

另一地富邦悍將主場對戰統一獅，同樣受到雨勢影響，無法進行比賽，則預計在6月29日在原場地新莊棒球場補賽，也讓今天在3地開打的中職，最後僅有在台北大巨蛋舉行的味全龍、中信兄弟之戰順利開打。（編輯：方沛清）1130602