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悍將本季對獅勝場開張 鋒總：選球得點圈發揮是關鍵

2025/5/27 22:47（5/27 23:01 更新）
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中華職棒富邦悍將27日與統一7-ELEVEn獅隊交手，悍將王正棠（圖）單場3安2打點，助隊以8比4搶勝，本季對戰勝場終於開張。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月27日
中華職棒富邦悍將27日與統一7-ELEVEn獅隊交手，悍將王正棠（圖）單場3安2打點，助隊以8比4搶勝，本季對戰勝場終於開張。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月27日
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（中央社記者謝靜雯新北27日電）中職富邦悍將突破對戰劣勢，今天與統一7-ELEVEn獅隊交手，王正棠3安2打點助隊以8比4搶勝，本季對戰勝場終於開張；悍將總教練陳金鋒點出選球和得點圈攻擊發揮是關鍵。

悍將今天賽前本季與獅對戰7戰全敗，今天在主場新莊棒球場迎戰獅隊，先發投手黃保羅雖然1局上就被林安可敲出3分砲，但打線很幫忙。

悍將1局下林澤彬選到四壞保送、王正棠敲安，申皓瑋再選到保送上壘，1人出局滿壘時選到四壞保送擠回1分，2局下高捷敲出生涯首轟為陽春砲，2人出局後靠著觸身球保送、申皓瑋安打送回球隊追平分。

悍將3局下攻勢再起，高國麟敲出二壘打，1人出局後陳真補上安打、幫助球隊超前比數，獅隊5局上林靖凱開轟，陽春砲再度將比數扳平；悍將5局下靠著林澤彬適時安打再度超前比數，王正棠二壘打替球隊多添保險分。

悍將6局打完6比4領先，7局上中繼投手林栚呈登板先被敲出二壘打、投出四壞保送，李吳永勤接手登板，連抓3個出局數、凍結獅隊攻勢，幫助悍將守住領先也成關鍵；悍將7局下再添2分保險分，順利搶勝。

悍將先發投手黃保羅今天總計用100球投6局，被敲出6支安打包括2發全壘打，投出7次三振，失掉4分責失分，拿下個人本季第2勝；王正棠總計3安2打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

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悍將總教練陳金鋒表示，黃保羅除了首局接連被敲安打、挨轟掉分，其他局數投得都算不錯；面對獅隊先發投手蒙德茲（Yohander Méndez）一開始當然陌生，但隨著對戰越來越熟悉，今天選球做得很好，蒙德茲控球不穩定，追打壞球就是在幫投手，把壞球選掉攻勢就可以越來越多。

悍將打線發揮搶勝，陳金鋒表示，其實前幾場比賽也有安打，只是關鍵時候缺適時一擊，今天該得分、得點圈有人時都做得很好，是搶勝關鍵。（編輯：張雅淨）1140527

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