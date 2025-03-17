台鋼雄鷹再簽日籍投手櫻井周斗 開季備7洋將

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職台鋼雄鷹隊今天發布新聞稿表示，再簽下日籍左投櫻井周斗，目前陣中找來7名洋將，準備迎接隊史第2個中職一軍賽季。

雄鷹隊發布新聞稿宣布簽下日籍投手櫻井周斗，櫻井周斗有7年日本職棒經驗，2018年至2023年效力橫濱DeNA灣星，2024年轉戰東北樂天金鷲在一軍還有8場出賽紀錄。櫻井周斗日職生涯年為2021年，一軍30場登板都是後援，總計41局投球被擊出36支安打、送出37次三振，防禦率3.07。

櫻井周斗日本職棒累積4年一軍資歷，共55場登板、投75.2局，防禦率4.64，今年春訓，櫻井周斗到台鋼雄鷹測試，曾於3月1日面對韓職KIWOOM英雄之賽事登板後援，投2局僅被擊出1安打、無失分，整體內容獲得教練團肯定而通過測試。

去年獲選進入日本野球殿堂，並曾經在橫濱DeNA一軍執教時帶過櫻井周斗的拉米瑞茲（Alex Ramírez）在得知這個消息後，也特別送上祝福 : 「祝福櫻井選手踏上新的旅程，在台灣一切順利！你在投手丘上的努力和拼勁一直讓人印象深刻，你將會為台鋼雄鷹帶來強大的影響力，這點我從不懷疑。同時也恭喜台鋼雄鷹獲得了一位才華洋溢且充滿熱情與實力的投手！期待在新賽季看到你們的精彩表現！Go Hawks！」

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台鋼雄鷹陣中目前共7名洋將，除了櫻井周斗外，還有投手後勁（Bradin Hagens）、艾速特（Eric Stout）、石萬金（Spenser Watkins）、吉田一將、小野寺賢人，洋砲魔鷹（Steven Moya）。

雄鷹隊表示，團隊經過18場春訓對外實戰比賽，投打守逐漸到位，銜接官辦熱身賽，官辦熱身賽首周4戰拿下3勝，蓄勢待發迎接2025賽季。（編輯：李亨山）1140317