小野寺賢人先發6局無失分 雄鷹中止對戰獅6連敗

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職台鋼雄鷹隊終於突破對戰統一獅隊的劣勢，今天靠著小野寺賢人6局無失分好投壓制、魔鷹開轟，率隊以7比1搶勝，中止與獅對戰6連敗，小野寺賢人獲選MVP。

雄鷹隊今天賽前本季一軍例行賽與統一7-ELEVEn獅隊對戰6戰都吞敗，兩隊今天在主場澄清湖棒球場交手，雄鷹隊派出日籍投手小野寺賢人先發，小野寺賢人開賽連抓8個出局數，直到3局上2人出局後才被敲出安打，但力守不失分。

小野寺賢人4到6局僅再被敲出2支安打，都沒讓獅隊延續攻勢得分，今天總計用96球投6局，僅被敲出3支安打，投出3次三振、1次四壞保送、無失分。

今天前3局兩隊都沒有拿下分數，雄鷹隊4局下靠著陳文杰內野安打，1人出局後藍寅倫三壘打先馳得點，5局下1人出局後林家鋐敲出安打，2人出局後陳文杰適時安打送回第2分。

雄鷹隊6局下再起攻勢，藍寅倫率先敲出安打，靠著犧牲觸擊推進，魔鷹（Steven Moya）選到保送上壘，王博玄敲安，靠著失誤先跑回1分，2人出局後曾子祐安打送回2分、拉大領先差距，7局下魔鷹敲出2分砲替球隊多添保險分。

雄鷹隊今天團隊敲出12支安打攻勢串聯，魔鷹單場2打數敲出2支安打，個人本季第6轟出爐，貢獻2分打點，陳文杰單場4安1打點，藍寅倫單場2安1打點，曾子祐則敲1安貢獻2分打點。

獅隊洋投羅昂（Logan Ondrusek）生涯首度對雄鷹隊先發，今天用98球投5.1局，被敲出8支安打，投出1次三振、2次保送，失掉5分（3分責失分），吞下個人本季第2敗。（編輯：陳政偉）1130518