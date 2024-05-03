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陳文杰一軍先發 後勁二軍表現佳註冊與否難抉擇

2024/5/3 18:18（5/3 18:31 更新）
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中華職棒台鋼雄鷹隊陣中較有經驗的打者陳文杰（中後）4月13日比賽過程傷退，2日在二軍有出賽紀錄，總計5打數敲出1支安打，3日馬上升上一軍並排入先發打序。中央社記者謝靜雯攝 113年5月3日
中華職棒台鋼雄鷹隊陣中較有經驗的打者陳文杰（中後）4月13日比賽過程傷退，2日在二軍有出賽紀錄，總計5打數敲出1支安打，3日馬上升上一軍並排入先發打序。中央社記者謝靜雯攝 113年5月3日
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（中央社記者謝靜雯台北3日電）台鋼雄鷹隊野手陳文杰4月13日比賽中跑壘大腿拉傷，今天回到一軍，馬上排入先發打序。雄鷹隊洋投後勁二軍出賽表現不錯，但總教練洪一中坦言「很難抉擇」，還需要觀察討論。

中華職棒台鋼雄鷹隊陣中較有經驗的打者陳文杰4月13日比賽過程中，因為跑壘傷退，昨天在二軍有出賽紀錄，總計5打數敲出1支安打，今天馬上升上一軍。總教練洪一中表示，陳文杰上一軍今天與味全龍隊比賽就會先發出賽，打6棒、守中外野，現在球隊也缺人。

雄鷹隊洋投後勁（Bradin Hagens）目前二軍出賽表現不錯，昨天二軍對樂天桃猿隊先發，投5局僅被敲出2支安打，投出6次三振、無失分，奪下勝投，目前二軍先發出賽拿下3勝。

洪一中表示，知道後勁在二軍表現還可以，但一、二軍的強度和狀況還是會有差別，但如果註冊後勁，就有一個現有的洋將需要走人。

雄鷹隊目前註冊的5名外籍球員，包括一軍的3名投手小野寺賢人、哈瑪星（Nick Margevicius）、雷公（Reymin Guduan）、洋砲魔鷹（Steven Moya），以及在二軍的投手笠原祥太郎。

洪一中表示，日籍投手笠原祥太郎手有點不舒服，但目前註冊的投手中，都沒有連續2場表現很差的狀況，所以有點難以抉擇是否註冊後勁，目前洋投出賽場次都不算很多，教練團還需要再討論一下。（編輯：陳政偉）1130503

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