巫柏葳局數寫生涯新高 洪總勉勵要更有自信

（中央社記者陳容琛台北29日電）中職台鋼雄鷹新秀投手巫柏葳昨役中繼4.2局僅失1分，局數、用球數皆創下生涯新高，不過總教練洪一中認為仍有進步空間，勉勵他要再更有自信一點。

來自崑山科技大學的巫柏葳，去年中職季中選秀獲得雄鷹球團第5輪的青睞，並在上週迎來一軍生涯初登板，昨役則是對上味全龍中繼4.2局，用了62球，被擊出2支安打、失1分，不僅完成首次奪三振，局數、用球數也都創下生涯新高。

巫柏葳笑說，有一種「解鎖」成就的感覺，包含體驗職業高張力比賽、全場球迷場邊應援的聲音等，「剛踏上投手丘一樣滿緊張的，後面教練跟我說，會讓我繼續丟，慢慢感受到心裡放開一點，所以愈來愈順利，而且我也希望讓其他投手多休息一天。」

以往幾乎都是擔綱先發的巫柏葳，進入職業舞台轉往長中繼角色，他表示，必須慢慢習慣，即便一開始覺得有點倉促，但隨著比賽進行感覺漸入佳境，未來期盼把控球練得更好，藉以尋求更多上場機會，尤其昨役表現讓他在比賽心態上的準備更為輕鬆。

不過，巫柏葳今天被下放二軍，雄鷹總教練洪一中點出，巫柏葳有好幾顆本壘板前的「挖地瓜球」，表現仍有進步空間，昨天賽後也特別勉勵他更有自信一點，「場上唯唯諾諾，感覺怕被打，然後壞球一直投，被打回來再練就好，會怕就比較麻煩一點。」（編輯：張雅淨）1130529