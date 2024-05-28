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王維中得火力援護 6局失1分睽違601天先發勝

2024/5/28 22:05（5/28 22:36 更新）
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中華職棒味全龍隊投手王維中（圖）28日6局失1分優質先發，終場龍隊以8比1擊敗台鋼雄鷹，也是王維中睽違601天的一軍先發勝。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月28日
中華職棒味全龍隊投手王維中（圖）28日6局失1分優質先發，終場龍隊以8比1擊敗台鋼雄鷹，也是王維中睽違601天的一軍先發勝。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月28日
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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職味全龍隊投手王維中獲得火力援護，今天6局失1分優質先發，國小學弟黃柏豪貢獻3安2打點，龍以8比1擊敗台鋼雄鷹，王維中睽違601天先發勝，笑說希望火力可以分配一下。

中職味全龍隊今天在主場天母棒球場與台鋼雄鷹隊交手，龍隊1局下靠著李凱威二壘打、吉力吉撈．鞏冠安打先馳得點。

龍隊3局下1人出局後再起攻勢，林孝程二壘打、李凱威安打推進，吉力吉撈．鞏冠遭觸身球保送攻佔滿壘，郭天信二壘打一棒送回2分，劉基鴻、黃柏豪、拿莫．伊漾接連安打添分，單局6分、奠定勝基。龍隊5局下再靠著黃柏豪適時安打，送回球隊第8分。

龍隊投手王維中先發前3局沒有失分，4局上被張肇元、杜家明接連敲出安打，1人出局後因為暴投失掉1分，及時回穩沒有多掉分數。

王維中總計用101球投6局，被敲出7支安打，投出3次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分，好投壓制奪下個人本季首勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊總教練葉君璋賽後開口就笑說，王維中先發時，打線難得可以打這麼多分，是好的開始，但前幾局用球數偏多，可以再調整一下，打線多打分數會幫助投手投球心態更穩定。

王維中笑說先發可以得到這麼多火力援護算是「稀有」，今天狀況沒有非常好，隊友得分讓他可以投得更大膽，也不忘跟隊友喊話，希望他先發時，隊友火力支援可以「分配一下」，不要都集中同一場。

王維中今天也突破5.2局門檻，本季首度投滿6局，他表示前2局用球數比較多，本來想著至少撐到5局，沒想到能投完6局。

本季第8場先發出賽才奪下首勝，也是繼2022年10月5日後，睽違601天的一軍先發勝，王維中也笑說，希望不要再等一下一個8場。（編輯：吳協昌）1130528

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