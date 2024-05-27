雄鷹楊達翔28日生涯一軍首先發 龍派王維中應戰

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）台鋼雄鷹隊明天與味全龍隊比賽，將派出「火球男」楊達翔中職生涯首度一軍先發出賽，力拚中職生涯首勝，龍隊派出本土投手王維中先發，也要力拚個人本季首勝。

中華職棒明天兩地開打，台鋼雄鷹隊作客天母棒球場與味全龍隊交手，雄鷹隊派出投手楊達翔先發，楊達翔本季在一軍10場出賽紀錄都是後援，總計投15.2局失掉17分（14分責失分），沒有勝敗戰績，防禦率8.04，先前效力中信兄弟時2017年一軍出賽4場也都是後援。

楊達翔具有球速優勢，本季一軍最快球速投到150公里，根據中職系統紀錄，楊達翔曾在2023年4月14日二軍中繼登板，飆出生涯單場最快156公里。

楊達翔24日在二軍對樂天桃猿隊比賽先發，總計投2局被敲3支安打，失掉1分責失分，最快球速148公里，明天比賽將是個人中職生涯一軍首場先發出賽。

龍隊明天先發投手為王維中，王維中前一場先發出賽為21日對統一7-ELEVEn獅隊，總計投4.2局被敲8支安打，包括1發全壘打，失掉4分責失分、吞下個人本季第3敗，目前個人本季首勝還沒開張，明天力拚勝投，也要幫助龍隊中止近期2連敗。

明天另外一場比賽，統一獅隊在主場台南棒球場迎戰樂天桃猿隊，桃猿隊由陳鴻文先發，獅隊派出洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發。（編輯：張雅淨）1130527