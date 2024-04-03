杜家明陳文杰披雄鷹戰袍 面對前東家有好表現

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（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職台鋼雄鷹今天在台北大巨蛋隊史一軍首戰就搶勝，其中前中信兄弟球員杜家明、陳文杰都有好表現，從黃袍換成雄鷹戰袍，2人賽前都很期待、興奮，也謝謝全場兄弟球迷應援。

台鋼雄鷹隊今天在台北大巨蛋與中信兄弟交手，為隊史一軍首戰，先發打第6棒的杜家明是在2022年透過擴編選秀、從兄弟轉戰雄鷹，先發打第2棒的陳文杰則是在去年透過擴編選秀轉戰雄鷹隊。

此戰6局上時，陳文杰敲安打後盜上二壘，為隊史首次盜壘，杜家明再敲安打帶有1分打點，送回隊史首分，剛好是2名前兄弟球員串聯；8局上杜家明則是再敲出1支二壘安打，之後靠著葉保弟的二壘安打跑回1分，2人表現在此戰都相當關鍵。

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賽後杜家明表示，能送回隊史首打點非常榮幸，對於第一場比賽，他說：「覺得是新的開始，滿期待、也滿想要把自己表現好。」今天大巨蛋湧進了1萬8072名觀眾，身為前兄弟球員，現場也響起了杜家明的應援曲，他說：「很開心、很感謝。」

陳文杰則表示，首度遇到前東家，賽前心情有點興奮、緊張，不過聽到自己的應援曲，他說：「滿感動的，對面的人很熟悉，但現在變敵隊，也謝謝球迷支持。」至於跑回隊史首分、首盜，陳文杰指出，「順其自然，沒有特別去想。」（編輯：李亨山）1130403