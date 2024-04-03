王柏融敲致勝安 雄鷹擊退兄弟搶下隊史首勝
2024/4/3 21:49（4/3 22:36 更新）
（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職今天在台北大巨蛋的賽事為台鋼雄鷹隊史首戰，杜家明敲回隊史首分，接著王柏融敲出超前安打，加上江承諺6局好投，終場雄鷹就以4比1擊退中信兄弟，首戰就搶下首勝。
雄鷹與兄弟在前5局都沒有辦法攻下分數，直到6局上雄鷹隊展開攻勢，陳文杰敲安打後盜上二壘，接著魔鷹（Steven Moya）選到保送，杜家明再敲安打帶有1分打點，送回隊史首分，取得1比0領先。下個半局兄弟的江坤宇因游擊手失誤上壘後，王威晨再敲安打送回1分，追成平手。
不過7局上雄鷹的郭永維、曾子祐、王柏融接連敲出安打，再得1分超前；8局上杜家明、葉保弟接連敲二壘安打得1分，郭永維再敲安打送回1分，終場雄鷹就以4比1奪下隊史首勝。此戰第9棒郭永維3打數敲出3支安打，選到1次保送，上壘率百分百。
雄鷹隊今天推出去年底從統一獅隊交易來的左投江承諺先發，總計用74球投6局，被敲出4支安打，沒有出現保送，送出2次三振，失掉1分非責失，在雄鷹首戰就演出優質先發，奪下勝投。（編輯：李亨山）1130403
延伸閱讀花蓮強震 中華職棒3地賽前默哀祈禱台鋼雄鷹歷史首戰因雨延賽 延到6/29桃園球場雄鷹主場開幕戰5日登場 洪一中等4職棒元老齊聚中華職棒35年話題十足 洪一中率台鋼雄鷹展翅王柏融與老隊友雄鷹再聚 勉年輕球員從失敗中成長
- 王柏融敲致勝安 雄鷹擊退兄弟搶下隊史首勝2024/04/03 21:49
- 2024/04/03 19:59
- 2024/04/03 19:30
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
林昀儒為悍將開球 獅領隊蘇泰安化身粉絲