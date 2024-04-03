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王柏融敲致勝安 雄鷹擊退兄弟搶下隊史首勝

2024/4/3 21:49（4/3 22:36 更新）
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中華職棒台鋼雄鷹隊3日晚間一軍首戰在台北大巨蛋交手中信兄弟隊，雄鷹打者王柏融（圖）7局敲安帶打點，助隊超前比分，終場雄鷹就以4比1擊敗兄弟。中央社記者吳家昇攝 113年4月3日
中華職棒台鋼雄鷹隊3日晚間一軍首戰在台北大巨蛋交手中信兄弟隊，雄鷹打者王柏融（圖）7局敲安帶打點，助隊超前比分，終場雄鷹就以4比1擊敗兄弟。中央社記者吳家昇攝 113年4月3日
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（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職今天在台北大巨蛋的賽事為台鋼雄鷹隊史首戰，杜家明敲回隊史首分，接著王柏融敲出超前安打，加上江承諺6局好投，終場雄鷹就以4比1擊退中信兄弟，首戰就搶下首勝。

雄鷹與兄弟在前5局都沒有辦法攻下分數，直到6局上雄鷹隊展開攻勢，陳文杰敲安打後盜上二壘，接著魔鷹（Steven Moya）選到保送，杜家明再敲安打帶有1分打點，送回隊史首分，取得1比0領先。下個半局兄弟的江坤宇因游擊手失誤上壘後，王威晨再敲安打送回1分，追成平手。

雄鷹派出投手江承諺先發登板。中央社記者吳家昇攝 113年4月3日
雄鷹派出投手江承諺先發登板。中央社記者吳家昇攝 113年4月3日
雄鷹陣中洋將魔鷹（Steven Moya Mercedes）在比賽第2局成功敲出隊史首安。中央社記者吳家昇攝 113年4月3日
雄鷹陣中洋將魔鷹（Steven Moya Mercedes）在比賽第2局成功敲出隊史首安。中央社記者吳家昇攝 113年4月3日
雄鷹打者杜家明（中）比賽6局時成功打下隊史首分，助隊先馳得點。中央社記者吳家昇攝 113年4月3日
雄鷹打者杜家明（中）比賽6局時成功打下隊史首分，助隊先馳得點。中央社記者吳家昇攝 113年4月3日

不過7局上雄鷹的郭永維、曾子祐、王柏融接連敲出安打，再得1分超前；8局上杜家明、葉保弟接連敲二壘安打得1分，郭永維再敲安打送回1分，終場雄鷹就以4比1奪下隊史首勝。此戰第9棒郭永維3打數敲出3支安打，選到1次保送，上壘率百分百。

雄鷹隊今天推出去年底從統一獅隊交易來的左投江承諺先發，總計用74球投6局，被敲出4支安打，沒有出現保送，送出2次三振，失掉1分非責失，在雄鷹首戰就演出優質先發，奪下勝投。（編輯：李亨山）1130403

終場雄鷹以4比1拿下一軍首勝，球員們場上擊掌慶祝。中央社記者吳家昇攝 113年4月3日
終場雄鷹以4比1拿下一軍首勝，球員們場上擊掌慶祝。中央社記者吳家昇攝 113年4月3日
雄鷹總教練洪一中（左3）摘帽致意。中央社記者吳家昇攝 113年4月3日
雄鷹總教練洪一中（左3）摘帽致意。中央社記者吳家昇攝 113年4月3日
#王柏融
#杜家明
#郭永維
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中華職棒台鋼雄鷹隊3日晚間在台北大巨蛋與中信兄弟隊交手，雄鷹打者葉保弟（中）8局上敲安帶打點，助隊進帳第3分。中央社記者吳家昇攝 113年4月3日
中華職棒台鋼雄鷹隊3日晚間在台北大巨蛋與中信兄弟隊交手，雄鷹打者葉保弟（中）8局上敲安帶打點，助隊進帳第3分。中央社記者吳家昇攝 113年4月3日
中華職棒台鋼雄鷹隊今年起正式加入一軍戰場，3日晚間在台北大巨蛋與中信兄弟隊交手，終場雄鷹以4比1拿下一軍首勝，球員們場上擊掌慶祝。中央社記者吳家昇攝 113年4月3日
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中華職棒台鋼雄鷹隊加入一軍戰場，中職重回6隊榮景，3日中信兄弟與台鋼雄鷹隊在台北大巨蛋交手，終場雄鷹以4比1擊敗兄弟，雄鷹總教練洪一中（左3）摘帽致意。中央社記者吳家昇攝 113年4月3日
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中華職棒台鋼雄鷹隊今年起加入一軍戰場，3日晚間在台北大巨蛋迎戰中信兄弟隊，雄鷹郭永維（左）繳出3安猛打賞，貢獻1打點、1得分。中央社記者吳家昇攝 113年4月3日
中華職棒台鋼雄鷹隊今年起加入一軍戰場，3日晚間在台北大巨蛋迎戰中信兄弟隊，雄鷹郭永維（左）繳出3安猛打賞，貢獻1打點、1得分。中央社記者吳家昇攝 113年4月3日
中華職棒台鋼雄鷹隊3日晚間與中信兄弟隊在台北大巨蛋交手，雄鷹總教練洪一中（左）賽前與中華民國棒球協會理事長辜仲諒（右）握手致意。中央社記者吳家昇攝　113年4月3日
中華職棒台鋼雄鷹隊3日晚間與中信兄弟隊在台北大巨蛋交手，雄鷹總教練洪一中（左）賽前與中華民國棒球協會理事長辜仲諒（右）握手致意。中央社記者吳家昇攝　113年4月3日
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