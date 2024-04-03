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返台首戰就建功 王柏融直呼在家鄉打球很幸福

2024/4/3 23:07
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（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職台鋼雄鷹今天一軍首戰就奪勝，旅日5年重返中職的王柏融備受關注，首戰就建功敲出超前安打，他表示，因為是第1場比賽，當下心情非常振奮，能在自己家鄉打球很幸福。

雄鷹今天作客台北大巨蛋對上中信兄弟，為隊史一軍首戰，最終以4比1奪下隊史首勝。7局上雙方1比1平手，「台鋼大王」王柏融在一、二壘有人時敲出右半邊安打送回超前分，最終獲選為單場MVP，正式首戰就有好表現。

上壘後王柏融興奮振臂，也對外野雄鷹球迷開心致意，賽後他表示，因為是第1場比賽，剛好得點圈有人，而且還是超前分，「當下心情是非常興奮、振奮的，很高興能夠替球隊打下這1分。」

被問到今天會不會緊張，王柏融則說：「其實也還好，熱身賽都在調整，賽前都滿輕鬆的、享受比賽，在巨蛋打球也很習慣了，在日本巨蛋時人也是滿多的，只是應援方式不一樣，但是能在自己家鄉打球很幸福。」

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雖然王柏融在官辦熱身賽打擊狀況不佳，他強調：「還是需要時間，畢竟離開（台灣）5年了，日本棒球跟台灣棒球還是不一樣，一些節奏就藉由比賽來調整。」

雄鷹隊陣中有許多年輕小將，談到這群小學弟，王柏融表示，他們一定會緊張，「就看自己怎麼去克服，這都是他們的經驗，就是提醒他們放鬆、勇敢、勇氣，大家都很亢奮，畢竟一軍首戰想要取得勝利，大家都很有拚勁。」（編輯：龍柏安）1130403

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