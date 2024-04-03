看小鷹1年來成長很欣慰 洪總：未來路還很長

（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職台鋼雄鷹隊一軍隊史首戰今天登場，在台北大巨蛋擊退中信兄弟，首戰就搶下首勝。總教練洪一中表示，這1年來看到選手成長很欣慰，但目前只贏了1場比賽，未來的路還很長。

雄鷹隊今天以4比1擊退兄弟，隊史首球、首安、首分、首勝等都出爐。賽後總教練洪一中表示，最主要是選手表現好，尤其是先發投手江承諺，「他本來不是今天的先發，臨危授命表現可圈可點，投手能壓制住，球隊要贏球的機會就高一點。」

不過洪一中坦言，沒有想過隊史首戰就搶勝，「一直告訴選手不管輸贏，只要拿出鬥志就好。」洪一中指出，最高興的是在球隊一路看到球員成長，看到他們表現不錯就會很欣慰，「去年辛苦一整年算是有點收獲，但還不夠，不是今天贏了一場就怎樣，往後還有119場，未來要走的路還很漫長。」

今天雄鷹先發打序中，小將曾子祐、葉保弟是生涯初亮相，不過都有安打演出。洪一中表示，「他們第一次在這麼多人面前的比賽，感覺他們很緊張、身體很僵硬，我告訴他們，排你上去就要相信自己、不要怕，可能他們也求好心切，又興奮又期待。」

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此戰先發投手江承諺是球隊老大哥，2013年季中就進入職棒，去年底因交易案從統一獅轉戰雄鷹，今天披上雄鷹戰袍首亮相，就繳出6局失1分（無責失）表現。談到這一勝的意義，江承諺表示，「對球隊來講應該很有意義，對我來講就是換了個環境。」

江承諺指出，自己是在3月31日才收到先發任務，「覺得很榮幸可以投出隊史第一球。」28歲的他也表示，今天是用18歲的心態在場上投球，「把自己想像成18歲的時候，重新歸零的感覺，多少有被年輕隊友感染。」（編輯：李亨山）1130403