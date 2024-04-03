花蓮強震 中華職棒3地賽前默哀祈禱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北3日電）花蓮東部外海今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，全台有感，造成災損與傷亡。中華職棒今天3場比賽如期舉行，賽前除了唱國歌儀式之外，3地都特地進行默哀祈禱。

中華職棒表示，今天的強震造成許多國人同胞的災損與傷亡，中職與6球團在今天賽前，與天母、新莊、大巨蛋3地所有球迷朋友進行默哀祈禱，雙方球員也在休息區前方列隊，祈福1分鐘，願逝者安息、傷者早日康復，台灣平安。

隨著新軍台鋼雄鷹隊加入一軍戰場，中職重回6隊榮景，今天史上首度3地開打，且都是在雙北地區。在台北大巨蛋的賽事，由中信兄弟擔任主場與台鋼雄鷹隊交手，除了是兄弟本季主場首戰，更是雄鷹隊歷史性一軍首戰。

在天母棒球場則是由樂天桃猿擔任主場球隊，對上味全龍隊；在新莊棒球場的賽事，由富邦悍將對上統一獅隊。

根據中央氣象署資訊，今天花蓮上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，最大震度6強，劇烈搖晃全台有感。（編輯：李亨山）1130403