朱育賢開轟單場敲4安打 桃猿中斷獅隊3連勝

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（中央社記者楊啟芳台北10日電）中華職棒今天在樂天桃園棒球場的賽事，樂天桃猿隊朱育賢單場敲出4支安打，包含第5局的陽春全壘打，終場桃猿隊以5比3擊敗統一獅隊，讓戰績龍頭獅隊的3連勝止步。

雖然獅隊的陳鏞基在1局上就從霸威斯（Manny Banuelos）手中轟出陽春砲，率先奪下1分；不過下個半局桃猿隊也有分數進帳，2出局後廖健富選到保送上壘，朱育賢、林泓育再接連敲出安打，攻下1分追平。

桃猿隊在2局下靠著林承飛、陳晨威敲出安打，再攻下1分；3局上獅隊的林祖傑、許哲晏、林佳緯、邱智呈接連敲出安打，也得1分。桃猿隊的陳晨威在5局下敲出三壘安打展開攻勢，廖健富擊出高飛犧牲打超前，朱育賢再從古林睿煬手中開轟得1分，桃猿取得4比2領先。

桃猿隊在6局下靠著余德龍敲三壘安打，陳晨威再敲安打送回1分；雖然獅隊於7局上也得1分，不過最終桃猿仍以5比3拿下勝利，讓獅隊3連勝中斷。此戰桃猿第4棒朱育賢4打數敲出4支安打，包含1發全壘打，獲選為單場MVP。

桃猿先發投手霸威斯用104球投5.2局，被敲8支安打，出現2次保送，飆出8次三振，失掉2分，拿下本季首勝、同時也是轉戰桃猿後第1勝。接著莊昕諺投0.1局失1分，不過之後王志煊、黃偉晟、陳柏豪輪番登板，各投1局都沒有掉分，順利守下勝利。

獅隊先發投手古林睿煬則是用97球投6局，被敲出9支安打，投2次保送、5次三振，失掉5分吞下敗投。（編輯：陳政偉）1130510