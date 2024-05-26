朱育賢轟逆轉2分砲 魔神樂7局好投助桃猿奪勝

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（中央社記者楊啟芳台北26日電）中職今天在桃園棒球場的賽事，樂天桃猿隊本來處於落後，不過第6局朱育賢轟出逆轉2分砲，加上先發投手魔神樂7局僅失2分好投，終場桃猿隊以5比4擊敗味全龍隊。

龍隊在4局上靠著吉力吉撈．鞏冠轟出2分砲，率先取得領先，這也是他本季第8發全壘打。桃猿隊在5局下展開反攻，林泓育敲安打後，梁家榮擊出的滾地球造成一壘手失誤，張閔勛再敲安打追回1分。

桃猿隊的朱育賢在6局下從呂詠臻手中一棒轟出逆轉2分全壘打，接著廖健富、梁家榮、張閔勛接連敲安打，再攻下2分。雖然龍隊在第8、第9局各追回1分，不過最後桃猿隊仍順利守成，以5比4擊敗龍隊。

桃猿先發投手魔神樂（Marcelo Martinez）此戰用107球投7局，僅被敲出3支安打，出現4次四壞球保送，投出5次三振，僅失掉2分演出優質先發，獲選為單場MVP，且拿下本季第5勝、為開季5連勝，目前還沒吞過敗投，勝投排行第2。

龍隊先發投手郭郁政則是用50球投5局，被敲出3支打，沒有出現保送，送出2次三振，僅失掉1分無關勝敗，敗投由呂詠臻吞下。（編輯：李錫璋）1130526