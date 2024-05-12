魔神樂8局優質先發率猿搶勝 首球好球率高是關鍵

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）樂天桃猿隊今天與統一獅隊交手，桃猿隊洋投魔神樂8局1責失分優質先發，也是個人中職最長投球局數，率隊以5比2搶勝；封鎖戰績首位的獅隊，魔神樂直言第一球好球率高是關鍵。

樂天桃猿隊今天繼續在主場樂天桃園棒球場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，桃猿隊先發洋投魔神樂（Marcelo Martinez）展現壓制力，前4局雖然有被敲出安打，但力守不失分。

魔神樂5局上遇到危機，讓獅隊首名打者靠著失誤上壘，接著被林佳緯、邱智呈、陳鏞基接連敲出安打先掉1分，再被林安可敲出高飛犧牲打多掉1分，但魔神樂及時回穩，沒有擴大失分危機。

桃猿隊今天開賽就有攻勢，1局下陳晨威敲出內野安打，2人出局後朱育賢二壘打先馳得點，4局下1人出局後林泓育內野安打、林承飛選到保送上壘，2人出局後張閔勛二壘打、一棒送回2分。

桃猿隊8局下再有攻勢，靠著朱育賢安打、投手犯規上到二壘，林泓育、林承飛接連安打再添2分保險分，最後順利搶下比賽勝利。

魔神樂總計用107球投8局，被敲出11支安打，投出4次三振、沒有四死球保送，失掉2分（1分責失分），拿下個人本季先發3連勝，也獲選單場MVP。

魔神樂表示，今天狀況好，才可以用精簡的用球數投到8局，感謝隊友幫忙打下分數，他沒有特別去想要完投，更重要的是球隊贏球。

今天雖然被敲安打數偏多，魔神樂仍然展現很好的壓制力，他表示，策略是積極進攻好球帶，被打安打是比賽的一環，很幸運沒有造成重傷害，第一球的好球率高是成功的關鍵。

今天比賽是下午2時開打，魔神樂已經慢慢習慣，他表示，一開始覺得很熱，但加上今天已經是第3場白天先發的比賽，每場都更適應，有慢慢跟上比賽節奏。（編輯：唐聲揚）1130512