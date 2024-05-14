朱育賢首度球場遇見「蛇」 古久保分享看過「鼬」

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（中央社記者謝靜雯桃園14日電）中職樂天桃猿隊12日主場迎戰統一獅隊，比賽過程中出現「捕蛇」插曲，離蛇最近的左外野手朱育賢笑說第一次看到，但總教練古久保健二倒是看過不止一次，還透露在日本時曾在球場遇過「鼬」。

桃猿隊12日在樂天桃園棒球場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，比賽打到3局有插曲，三壘接近左外野側的Rock Seat席次下方出現「蛇」影，工作人員拿著水桶、夾子捕蛇，蛇一度被抓進水桶後又溜出來。

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桃猿隊左外野手朱育賢表示，一開始以為是在抓老鼠，也笑說球場看到老鼠的機會滿多的，有時候左外野會有飛蛾，快要下大雨前還會有白蟻，遇到白蟻最麻煩，有時候守備張開嘴巴還會吃到幾隻，「順便補充蛋白質。」看到蛇則是第一次，「可能是地基蛇跑出來了。」

桃猿隊總教練古久保健二則表示，先前在桃園棒球場練球時就曾經看見蛇的蹤跡。被問起在球場遇見最奇特的動物是什麼，他則說過去在日本的球場曾遇過「鼬」。（編輯：張雅淨）1130514