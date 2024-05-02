黃子鵬開季1個月奪本季首勝 隊友相挺很感動

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（中央社記者楊啟芳桃園2日電）中職樂天桃猿黃子鵬今天先發演出7局僅失1分好投，開季先發第4場終於拿下本季首勝，他表示，局間時都聽到隊友想要幫忙打下分數，聽了很感動，「帶著隊友的力量上去投。」

桃猿隊先發投手黃子鵬此戰用93球投7局，僅被敲出5支安打，投1次保送、4次三振，失掉1分演出優質先發。最終桃猿隊以2比1擊敗富邦悍將隊，黃子鵬開季超過1個月終於拿下本季首勝，獲選為單場MVP。

賽後總教練古久保健二也稱讚黃子鵬的表現，「今天在右打比較多的狀況下，有好好利用內角球，加上跟平常搭的捕手不一樣，換了一種配球模式，今天表現非常好。」至於為什麼會換嚴宏鈞搭配黃子鵬，古久保健二則笑說：「因為他是最近打最好的打者。」

終於拿到本季首勝，黃子鵬坦言一定有鬆一口氣，「而且又是比分很近的比賽，希望盡自己最大努力Hold住。」雖然今年勝投來得有點晚，但他說：「好險還是來了。」

黃子鵬提到，非常感謝隊友相挺，「每一局下來就會聽到隊友說，要努力幫老虎（黃子鵬）打進分數，我心裡聽了很感動，就帶著隊友給我的力量去投每一顆球。」黃子鵬也指出，對方投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）壓制力很好，能打下2分很不簡單，「很謝謝他們。」

黃子鵬在本季前3場先發都是搭配捕手張閔勛，他指出，「主要是之前自己的投球內容不到位，對捕手很不好意思。」黃子鵬也大讚嚴宏鈞的成長，「大家都看得到他的成長，之所以可以站穩一軍，代表有他的能力在，包括觀察打者各方面，我只是藉著他的力量，很感謝他的引導。」（編輯：陳政偉）1130502