林子偉手肘不適保險起見先休息 馬傑森打第2棒

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（中央社記者楊啟芳桃園11日電）中職樂天桃猿林子偉今天脫離先發打線，主要是手肘有些不舒服，導致昨天比賽一半就被換下，教練團保險起見今天先讓他休息，並安排馬傑森打第2棒，期盼他可以將戰術執行好。

林子偉昨天打了3個打席，其中吞下2次三振，在6局下時被換代打退場，今天桃猿隊持續迎戰統一獅隊，林子偉沒有出現在先發名單上。

桃猿隊教頭古久保健二在今天賽前表示，主要是林子偉的身體狀況沒有很好，之前比賽在丟球時手肘就有點不舒服，「本來昨天狀況還可以，但他有一個打席打界外球時有點拉扯感，保險起見先讓他休息。」

林子偉近幾場都打第2棒，今天則是由馬傑森頂替，古久保健二指出，再更之前都是排梁家榮打第2棒，但沒有太好的結果，且中心棒次不想做太多變動，所以今天才會這樣安排。至於對馬傑森的期望，古久保健二則說：「希望戰術執行可以做好，他的作戰其實不差，希望可以好好地串聯到下一棒打者。」

目前桃猿隊還面臨到二軍整體打擊狀況不佳的問題，現在二軍團隊打擊率僅2成16、是各隊最低，古久保健二就坦言，之前在一軍像是梁家榮、廖健富或是林承飛狀況不好時，在二軍找不到可以頂替的選手。

不過古久保健二也強調，每場比賽都打2、3支安打沒有那麼容易，能讓教練團看到打擊內容比較重要。（編輯：陳政偉）1130511