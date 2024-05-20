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林子偉下二軍非傷勢惡化 古久保盼完全康復再歸隊

2024/5/20 17:55
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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職樂天桃猿隊野手林子偉手肘傷勢影響，近期多以指定打擊身分出賽，今天被下放二軍，總教練古久保健二表示，林子偉傷勢沒有惡化只是想讓他好得更完全，也稱讚他是有魅力的球員。

桃猿隊野手林子偉10日比賽過程中，因為某打席中打界外球手肘有拉扯感，後來守備時傳球手肘不適，近期出賽多擔任指定打擊。

林子偉昨天與中信兄弟隊比賽先發打指定打擊，單場5打數吞下1次三振、沒有安打，今天球隊雖然沒有比賽，但有做出球員異動，林子偉被下放二軍。

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桃猿隊總教練古久保健二受訪表示，林子偉傷勢沒有惡化，選擇讓他下二軍是為了手肘的治療更完全，所以讓他先下二軍休息，至於會拉誰上一軍、明天就知道了。明天桃猿隊作客新莊棒球場與富邦悍將比賽。

古久保健二表示，林子偉今年在受傷前其實一軍打擊表現穩定，他是很有魅力的球員，林子偉受傷加上林立也因為腦震盪缺陣，球隊少了2名主力球員，當然也會蠻辛苦的，希望林子偉完整休息治療後完全康復歸隊。（編輯：李亨山）1130520

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