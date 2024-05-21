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桃猿宋嘉翔數據較佳選擇鍾玉成升一軍 考量守備位置

2024/5/21 18:42
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（中央社記者謝靜雯新北21日電）中職樂天桃猿隊今天升上野手鍾玉成，總教練古久保健二表示，二軍野手現況最佳是宋嘉翔，但考量守備位置，加上二軍總教練推薦，選擇讓鍾玉成升一軍。

中華職棒樂天桃猿隊昨天將野手林子偉下放二軍，林子偉先前因為打界外球拉到、手肘不舒服，近期多是以指定打擊身分出賽，教練團希望林子偉傷勢好得更完全再歸隊，所以將林子偉下放二軍。

桃猿隊今天升上外野手鍾玉成，總教練古久保健二表示，以二軍打擊狀態來看，應該是宋嘉翔的狀況最好，但考慮到不需要在一軍放4個捕手，加上林子偉是外野位置，所以選擇升上鍾玉成。

鍾玉成目前為止本季二軍19場出賽，總計57打數敲出12支安打，打擊率2成11，雖然數字上看起來沒有特別好，但古久保健二表示，二軍總教練曾豪駒推薦，鍾玉成的狀況是好的，今天升一軍就排入先發，也是考量對方排出的先發投手與左打者對戰比較差。

鍾玉成目前為止生涯一軍累積4場出賽，總計7打數生涯首安還沒有出爐，吞下4次三振。（編輯：張雅淨）1130521

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