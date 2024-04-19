「流浪桃猿」遭流感襲擊 林子偉掛病號請假

（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職樂天桃猿隊遭受流感侵襲，選手大部分都被傳染感冒，生病的選手比健康的選手還多，林子偉也掛病號請假1天，教頭古久保健二坦言，近期一直坐車移動，導致傳染力更強。

桃猿隊目前投手、野手都有大批球員感冒，甚至有球員開玩笑說：「找健康的人比較快。」桃猿今天作客天母棒球場的賽事，打序除了先發9人之外，板凳區僅剩張閔勛、林承飛、吳桀睿、廖健富、林政華，其中僅張閔勛、吳桀睿沒有感冒，先發陣容中也有多人抱病上場。

另外，林子偉雖然沒有被移出一軍名單，不過今天請假，總教練古久保健二表示，林子偉的身體也不舒服。目前面臨嚴峻的流感群聚感染，古久保健二苦笑說：「在台南時休息室裡的選手比教練還少，但今天已經有些人好一點了。」

不過野手大部分都留在一軍名單內，古久保健二說明，「因為二軍也有比賽，下去又傳染給別人的話就更嚴重，所以跟龍貓教練（二軍總教練曾豪駒）討論過後，他說二軍人也是滿緊繃的。」

由於桃猿隊的大本營桃園棒球場整修尚未竣工，導致近期球隊「流浪主場」，古久保健二坦言確實是原因之一，「因為移動時在車裡是密閉空間，時間又比較長，再加上移動造成的疲勞，多少會有影響，可能感染力會比較強。」

面對有家歸不得、又大批選手生病，古久保健二指出，「不管怎樣先以這樣的陣容去應對比賽，但選手滿可憐的，最近發生許多事情，這也不是說誰的責任，但如果沒有撐過去的話，戰績的部分都是我自己的責任，希望盡可能讓選手可以毫無顧慮地打球。」（編輯：吳協昌）1130419