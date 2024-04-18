樂天桃猿多名選手掛病號 二軍2場賽事延賽

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中職樂天桃猿一軍近期受到流感侵襲，許多隊職員掛病號，升上多名二軍選手到一軍，但也因此導致二軍人手不夠，球團向聯盟申請二軍原訂於19日、21日的賽事延賽，已通過。

桃猿隊目前因為大本營桃園棒球場尚未竣工，必須要「流浪主場」，昨天才結束2場在台南棒球場的主場賽事。陣中有多名工作人員、教練及球員受到流感侵襲，球員包括廖健富、林承飛、賴胤豪等人都掛病號。

中職今天發出公告表示，樂天桃猿隊因為眾多選手受流感影響，已經進行許多選手一、二軍升降登錄，因此二軍選手戰力不足，球團向聯盟申請19日及21日2場嘉義縣的二軍例行賽延賽，聯盟已經通過。

延賽資訊如下，原定19日由樂天桃猿二軍、台鋼雄鷹二軍交手的賽事，延賽至9月18日13時05分於原場地嘉義縣棒球場進行；原定21日由樂天桃猿二軍與統一獅二軍交手的賽事，延賽至5月4日14時05分於原場地嘉義縣棒球場進行。

不過中華職棒今天進行樂天桃園球場的場地勘查，已經確定通過第1階段檢查，預計於21日舉辦測試賽，由桃猿、桃園市成棒隊聯軍對上開南大學，測試賽實際使用通過後，就能在一軍使用。（編輯：吳協昌）1130418