桃園棒球場尚無法使用 桃猿16、17日賽事改至台南

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）中華職棒今天發布公告，樂天桃園棒球場經場地勘查後，因草皮狀況仍不符合賽事標準，桃園球場無法如期舉行比賽。經協調後，16、17日樂天桃猿主場賽事移至台南棒球場舉行。

中華職棒聯盟在8日下午與體育局、樂天球團、球員工會、審查委員前往桃園球場勘查，內、外野草皮狀況雖較3月中勘查改善，但局部區域仍有積水情形，尤其左外野區域有積水造成場地軟爛，因此16、17日桃園球場賽事無法如期舉行。

桃猿球團原本租借天母、新莊球場未果，經聯盟聯繫中南部場地，包含台中洲際棒球場、嘉義市立棒球場、高雄市立澄清湖棒球場都因故無法借用；台南球場則因有二軍賽事須配合調整，亞太國際棒球訓練中心舉辦春季聯賽，雲林縣立斗六棒球場有球隊例行練球，多數球場無法配合16、17日賽事進行。

因此原本這2天賽事聯盟宣布延賽，不過引起爭議，加上客隊統一獅隊表達願意出借台南球場，經聯盟協調後，最後確定原訂16、17日桃園球場賽事，移至台南棒球場舉行，而原本的台南二軍賽事也將另行調整。

目前開季桃猿已有8場主場改地點，變成「流浪主場」，分別為新莊棒球場、天母棒球場、台北大巨蛋及台南棒球場。

此外，中職原本於16日至24日在花蓮安排7場例行賽，不過花蓮縣政府昨天表達希望以地震救災為先，16日、17日台鋼雄鷹與味全龍隊交手的賽事，改至斗六棒球場舉行；19日至21日由統一獅與富邦悍將交手的3連戰，以及23日、24日統一獅與味全龍的2場賽事，改至台南棒球場舉行。（編輯：張雅淨）1130411