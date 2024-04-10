救災為先 中職花蓮賽事改至斗六、台南

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（中央社記者楊啟芳台北10日電）花蓮地震造成災情，中華職棒本來於4月有7場在花蓮棒球場的賽事，不過今天與花蓮縣政府商議後，縣府希望先以救災為主，分別改至斗六、台南球場舉行。

中職原本在16日至24日間在花蓮安排7場例行賽，主場球隊分別為台鋼雄鷹2場、統一獅隊5場。不過中職秘書長楊清瓏今天與球團代表前往花蓮，拜訪花蓮縣長徐榛蔚等人，商討賽事安排。

中職發布新聞稿表示，花蓮縣政府考量目前仍在進行救災相關工作，考量人員安全，並希望目前能先以救災行動為主，盼4月在花蓮主場賽事暫時取消。聯盟與主場球團收到此意見後，與花蓮縣政府也達成共識，決議7場賽事進行場地變更，並已通知客隊。

原本16日、17日台鋼雄鷹與味全龍隊在花蓮交手的賽事，雄鷹球團決定改至斗六棒球場舉行；19日至21日由統一獅與富邦悍將交手的3連戰，以及23日、24日統一獅與味全龍的2場賽事，獅隊球團則決定改至台南棒球場舉行。

此外，台鋼雄鷹球團也宣布，將捐款新台幣1000萬元幫助花蓮災民重建，希望可以協助花蓮早日恢復正常生活。（編輯：管中維）1140410